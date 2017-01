Green Bay Packers - von Wahnsinnigen und alten Legenden

Sie haben sich Zeit gelassen, beinahe zu viel Zeit. Doch als es zuletzt darauf ankam, waren die Green Bay Packers so gut wie eh und je. Eigentlich noch besser.

Vor den Playoffs ist das NFL -Team aus Green Bay/Wisconsin wieder einer der heißesten Anwärter auf den Super Bowl - und das obwohl die reguläre Saison lange Zeit enttäuschend verlief. Ende November standen die Packers bereits kurz vor dem Saisonaus. Doch mit zuletzt sechs Siegen in Folge hat sich das älteste Team der amerikanischen Profiliga in einen Erfolgsrausch gespielt und als Division-Sieger die Endrunde erreicht.

Damit sind die Packers das konstanteste Team der vergangenen Jahre in der NFL. Zum achten Mal hintereinander stehen sie in den Playoffs - die längste laufende Serie aller Teams und die drittbeste in der NFL-Geschichte. Green Bay liegt auf Rekordkurs. Jetzt geht es in der ersten Playoff-Runde gegen die New York Giants (Sonntag, 22.40 Uhr).

Erinnerungen an 2010

„Das soll unser bestes Jahr überhaupt werden“ , sagt Trainer Mike McCarthy - und er meint damit nichts anderes als den Titelgewinn. Denn zuletzt sind die Packers meist kurz vor dem großen Ziel gescheitert, wie 2014 (gegen Seattle) und 2015 (gegen Arizona), als sie jeweils in der Verlängerung den Super Bowl verpassten. Die letzte Meisterschaft feierte das Team 2010. Vieles in diesem Jahr erinnert an den großen Erfolg vor sechs Jahren.

Damals wie heute spielte die Mannschaft eine durchwachsene Hauptrunde und qualifizierte sich erst mit dem letzten Spiel für die Playoffs (diesmal durch ein 31:24 gegen die Detroit Lions). Und damals wie heute war ein Mann in absoluter Bestform: Spielmacher Aaron Rodgers. Der 33-Jährige, seit 2005 bei den Packers, ist ein Anwärter auf die Trophäe des wertvollsten Spielers der Saison (MVP). Nach Verletzungsproblemen in der Vergangenheit ist er nun wieder hundertprozentig fit.

Rodgers in Top-Form

Er hat in dieser Saison 40 Touchdown-Pässe geworfen und lief vier Mal selbst in die Endzone. Seit mehr als sieben Stunden (und ebenso vielen Spielen) ist er ohne Ballverlust. "Die Mannschaft ist hungrig und selbstbewusst. Die Energie in der Kabine so hoch wie lange nicht mehr“ , schildert Rodgers, der zu Vergleichen mit 2010, als er neben dem Titel auch Finals-MVP wurde, nur sagt: " Ja, wir wollen den Super Bowl gewinnen.“

New York ist als eine der besten Pass-Verteidigungen der erste Prüfstein auf dem Weg zum Titel. Und dort ist der Respekt vor Rodgers riesig. " Er spielt wie ein Wahnsinniger“, sagt Giants-Coach Ben McAdoo. " Er ist großartig“ , lobt zudem Packers-Legende Brett Favre, der Rodgers Vorgänger auf der Quarterback-Position war und der bald von seinem Nachfolger in Sachen Titel überholt werden könnte.

Lässt sich nicht beirren - Quarterback Aaron Rodgers auf dem Weg nach vorne

Wenn es nach Favre geht, passiert das schon dieses Jahr. " Green Bay erreicht den Super Bowl“ , glaubt Favre. " Sie sind offensiv nicht zu stoppen.“ Die meisten Wettescheine in Las Vegas laufen mittlerweile ebenfalls auf den Namen der „Cheeseheads“, wie das Team und die Fans aus Wisconsin genannt werden. In Deutschland ist der Zuspruch ebenfalls groß, unter anderem, weil der Klub als einziger in der NFL von den Mitgliedern und nicht von einem Multimillionär besessen wird.

Hinten liegt die Problemzone

Der größte Schwachpunkt in dieser Saison ist die Verteidigung. Und von der heißt es ja in der NFL, sie gewinne Meisterschaften. So war es auch in den vergangenen Jahren. Gerade im Backfield (bei den Passverteidigern) hatten und haben die Packers fortwährend mit Verletzungen zu kämpfen, was dem Gegner Chancen auf lange Spielzüge eröffnet. Über die Saison hinweg ließ die Abwehr einige entscheidende Gelegenheiten liegen, zuletzt griff sogar Star Clay Matthews daneben. Die Probleme sind allerdings kleiner geworden und solange Rodgers mit seinen Pässen ein paar Punkte mehr macht als der Gegner, ist dieses Manko zweitrangig.

Ein anderer Nachteil könnte da schwerer wiegen: Im Falle eines Sieges gegen New York ist Green Bay das Heimrecht erstmal los. Gerade im kalten, verschneiten Winter sind Rodgers und Co. im heimischen Lambeau Field traditionell fast nicht zu schlagen. Aber dieses mögliche Plus hat sich das Team in der ersten Saisonhälfte aufgrund zu vieler Niederlagen verspielt. Allerdings ist auch das eine Parallele zu 2010, als Green Bay sogar alle Playoff-Partien auswärts bestritt und durchmarschierte.

"Gewinnen ist nicht die wichtigste Sache, es ist die einzige“ , hat der legendäre Vince Lombardi einmal gesagt. Unter ihm als Trainer und Manager erlebten die Green Bay Packers in den 1960er-Jahren ihre größten Erfolge, gewannen fünf Meisterschaften und die ersten beiden Super Bowls. Sein Name ist derzeit wieder umso präsenter in den Köpfen der Spieler. Am 5. Februar 2017 wird in Houston um die Vince-Lombardi-Trophäe gespielt. Aaron Rodgers und seine Mitspieler haben sich Zeit gelassen, jetzt haben sie es eilig.

Stand: 05.01.2017, 09:42