Quarterback: Alex Smith, Kansas City Chiefs



Der 33 Jahre alte Quarterback dreht in seiner 13. Saison richtig auf. Smith hat in acht Partien 16 Touchdowns und 2.181 Yards geworfen (der zweitbeste Wert der Liga). Zum Vergleich: Im Vorjahr warf er in 15 Spielen gerade mal 15 Touchdowns. Außerdem ist er der einzige startende Quarterback, dem noch keine Interception (abgefangener Pass) unterlaufen ist. Weitere Kandidaten: Tom Brady - New England Patriots, Carson Wentz - Philadelphia Eagles