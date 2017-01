NFL-Wildcard-Games - Packers haben das Momentum

Houston Texans - Oakland Raiders (7. Januar)

Diese Begegnung verspricht Hochspannung - denn es ist kaum möglich, einen klaren Favoriten zu benennen. Neunmal trafen Houston und Oakland bislang in der NFL-Geschichte aufeinander, 5:4 steht es für die Texans. Die Partie in der regulären Saison 2016 war hart umkämpft, ging aber mit 27:20 an die Raiders.

Große Probleme gibt es auf den beiden Quarterback-Positionen. Oakland-Spielmacher Derek Carr hat sich das Wadenbein gebrochen, auch sein Backup Matt McGloin ist angeschlagen. Als Ersatz des Ersatzmannes wurde nun kurzfristig noch Garrett Gilbert ins Aufgebot geholt. Bei den Texans hatte Brock Osweiler seinen Stammplatz nach schwachen Leistungen an Tom Savage verloren, der nun aber wegen einer Gehirnerschütterung ausfällt. Osweiler darf also wieder ran, obwohl er im Schnitt mit seinen Pässen nur überschaubare 5,8 Yards überbrückt und mit insgesamt 2957 Saison-Yards nur auf Platz 27 rangiert.

sportschau.de-Tipp: Houston gewinnt ein Krimi-Spiel nach Verlängerung

Seattle Seahaks - Detroit Lions (7. Januar)

Devin Hester ist auf der Return-Position eine Legende.

Einen hochinteressante Nachverpflichtung gab es vor dem Wild Card Game aber bei Die Seattle Seahawks reagieren auf die Verletzung von Tyler Lockett und verpflichten vor dem Wild Card Game gegen Detroit Devin Hester. Der Return-Spezialist ist mit 19 Return-Touchdowns Rekordhalter in der NFL.

Löwen-Quarterback Matthew Stafford hat auch schon eine Bestmarke aufgestellt. Zum Ende der regulären Saison knackte er nach nur 109 Einsätzen in der NFL die 30.00-Yard-Marke bei erfolgreichen Pässen. Das haben nach so kurzer Zeit nicht einmal Joe Montana, Brett Favre oder Dan Marino geschafft. Der direkte Vergleich der beiden Teams spricht für Seahwaks: Von vier Partien haben sie drei gewonnen, es ging aber fast immer extrem knapp zu.

sportschau.de-Tipp: Es wird ein offenes Spiel, Seattle gewinnt knapp

Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins (8. Januar)

Jarvis Landry kann auf einer starken Saison aufbauen.

Die Dolphins haben nach holprigem Saisonstart noch eine ganz starke Runde hingelegt - und zuletzt neun von elf Partien für sich entschieden. Problematisch ist für Miami nach acht Jahren Post-Season-Pause die Quarterback-Position, weil sich Ryan Tannehill mit einer Knieverletzung herumplagt. Für ihn stünde im Fall des Falles Matt Moore bereit. Der Vergleich in der regulären Saison fiel klar zugunsten der Dolphins aus, beim 30:15 waren die Steelers weitgehend chancenlos. Den Unterschied ausmachen kann Wide Receiver Jarvis Landry. Der körperlich robuste Passemfänger hat zum zweiten Mal in Serie über 1.110 Yards geknackt, sein Durchschnitt ist mit 12,1 Yards pro Pass überragend.

Aber auch die Steelers haben so einen herausragenden Receiver in ihren Reihen: Anthonio Brown spielte eine super-konstante Saison, liegt im Schnitt gleichauf mit Landry, hat aber insgesamt mit 1.284 Yards sogar noch etwas mehr Boden gutgemacht. Quarterback "Big" Ben Roethlisberger ist zudem deutlich schlachtenerprobter als sein Gegenüber, allerdings stehen seinen 29 Touchdowns in dieser Saison auch 13 Interceptions gegenüber.

sportschau.de-Tipp: Roethlisberger wird seine Steelers zu einem ungefährdeten Sieg führen

Green Bay Packers - New York Giants (8. Januar)

Green Bay Packers Quarterback Aaron Rodgers

Nach zehn Saisonspielen konnten die Green Bay Packers die Playoffs fast schon abhaken: Vier Siegen standen sechs Niederlagen gegenüber. Doch danach führte der überragende Quarterback Aaron Rodgers sein Team zu sechs Erfolgen in Serie und am Ende doch noch so gerade das Wildcard Game. Rodgers warf insgesamt 40 Touchdown-Pässe, lief viermal selbst in die Endzone und brachte knapp zwei Drittel aller Pässe an den Mann.

Rodgers' Gegenüber Eli Manning ist natürlich auch jederzeit zu ganz großen Dingen in der Lage, seine Saisonbilanz liest sich mit 26 Touchdowns und 63 Prozent Passquote aber eher moderat, 16 Interceptions sind sogar richtig schwach. Sobald der zweimalige Super-Bowl-Champion mit dem Ball laufen muss, ist das auch nicht gerade eine Bedrohung für den Gegner: Da hat er im Saisonschnitt sogar eine Minusbilanz von 0,3 Yards. Ein ganz spezielles Omen winkt den Giants aber im Siegfall: Als sie 2007 und 2011 die Packers bezwangen, holten sie anschließend den Super Bowl.

sportschau.de-Tipp: Dank Rodgers' herausragender Form gewinnen die Packers ohne Probleme

Stand: 05.01.2017, 21:07