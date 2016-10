NFL - Jaguars siegen in London

Das Team aus dem Bundesstaat Florida gewann vor 83.764 Zuschauern mit 30:27 gegen die Indianapolis Colts, für Jacksonville war es in der englischen Metropole bereits der vierte Auftritt in vier Jahren. Im Rahmen der NFL International Series hatten die Jaguars 2013 gegen die San Francisco 49ers und 2014 gegen die Dallas Cowboys Niederlagen kassiert. Im Vorjahr war dem Dauergast ein Erfolg über die Buffalo Bills gelungen.

Noch zwei London-Auftritte

In London finden in diesem Jahr noch zwei weitere NFL-Spiele statt. Am 23. Oktober treffen die New York Giants im Twickenham Stadion auf die Los Angeles Rams, eine Woche später fordern die Washington Redskins die Cincinnati Bengals in Wembley (30. Oktober).

Ryan und Jones überragend

Zwischen Super-Bowl-Finalist Carolina Panthers und den Atlanta Falcons ging es hoch her. Falcons-Quarterback Matt Ryan und Star-Receiver Julio Jones überstrahlten Carolinas Quarterback Cam Newton und Co. Über 300 Yards gelangen Jones, insgesamt 500 warf Ryan - beim Stande von 31:10 für Atlanta zu Beginn des vierten Quarters schien die Begegnung schon gelaufen.

Newtons inzwischen eingewechselter Ersatzmann Derek Anderson brachte einige gute Drives aufs Feld und plötzlich betrug der Vorsprung der Falcons nur noch acht Punkte. Im verrückten Schlussquarter schien alles möglich, 50 Punkte wurden allein in diesen letzten fünfzehn Minuten erzielt. Letztendlich fanden die starken Falcons aber rechtzeitig zurück in die Partie und gewannen am Ende mit 48:33 gegen ein Carolina, das von der Form der Vorsaison aktuell weit entfernt ist.

Patriots ohne Punkt

Eine echte Überraschung gab es zwischen den Buffalo Bills und den New England Patriots. Im letzten Spiel ohne ihren gesperrten Quarterback Tom Brady kassierten die Pats eine herbe Niederlage. Der viermalige Super-Bowl-Gewinner unterlag im eigenen Stadion mit 0:16. Zuletzt waren die Patriots 1993 in einem Heimspiel ohne Punkt geblieben. Brady, der wegen seiner angeblichen Verwicklung in die Deflategate-Affäre um zu schwach aufgepumpte Bälle bestraft wurde, darf in der kommenden Woche wieder auflaufen.

Die Houston Texans konnten auch ohne ihren verletzten Topstar J.J. Watt gegen die Tennessee Titans gewinnen. Beim 27:20 zeigte Quarterback Brock Osweiler eine ordentliche Leistung. Außerdem gewannen die Chicago Bears gegen die Detroit Lions mit 17:14, die Seattle Seahawks mit 27:17 gegen die New York Jets und die Washington Redskins mit 31:20 gegen die Cleveland Browns. Die Cincinatti Bengals besiegten außerdem die Miami Dolphins - vor allem dank Receiver A.J. Green.

red/sid/dpa | Stand: 02.10.2016, 22:21