New York Giants gewinnen Europa-Ausflug der NFL

Der viermalige Super-Bowl-Champion bezwang vor 75.000 Zuschauern die Los Angeles Rams mit 17:10. Erstmals in der 107-jährigen Geschichte war das legendäre Stadion im Süden der britischen Metropole für ein anderes Sportevent als ein Rugbyspiel genutzt worden.

Die Rams erwischten dabei den besseren Start. Das Team von der Ostküste führte nach dem ersten Viertel nach einem Touchdown durch Tavon Austin und einem Fieldgoal durch Greg Zuerlein mit 10:0 - danach konnte das Team allerdings nicht mehr punkten. Im Gegensatz zu den Giants. New York mit Quarterback Eli Manning gelang noch vor der Pause der Ausgleich durch Landon Collins. Ein weiterer Touchdown im vierten Viertel Rashad Jennings bedeutete dann den Sieg.

Tragischer Spieler der Partie war Rams-Quarterback Case Keenum, dem mehrere Interceptions unterliefen.

Giants mit positiver Zwischenbilanz

Die Giants haben nach dem siebten Spiel der Saison nun eine positive Bilanz. Vier Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. Bei den Rams ist es gerade andersrum - sie haben dreimal gewonnen und vier Niederlagen kassiert.

Die Partie in Twickenham war das zweite von insgesamt drei NFL-Gastspielen in London in dieser Saison. Anfang Oktober hatten sich im Wembley-Stadion bereits die Jacksonville Jaguars vor 83.764 Zuschauern 30:27 gegen die Indianapolis Colts durchgesetzt. Am kommenden Sonntag fordern dann ebenfalls in Wembley die Washington Redskins die Cincinnati Bengals.

Stand: 23.10.2016, 19:03