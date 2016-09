Im dritten Auftritt gewannen die Patriots ihr Heimspiel gegen die Houston Texans 27:0. Ersatz-Spielmacher Jacoby Brissett, normalerweise dritte Wahl hinter Brady und dem verletzten Jimmy Garoppolo, lief dabei zu einem Touchdown über 27 Yards - der längste eines Patriots-Quarterbacks seit 40 Jahren.

Auch die Baltimore Ravens, die Denver Broncos, die Philadelphia Eagels und die Minnesota Vikings sind mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen in die Saison gestartet.

Panthers erwägen Umzug

Vorjahresfinalist Carolina Panthers musste dagegen bereits die zweite Niederlage einstecken. Gegen die Minnesota Vikings gab es ein 10:22.

Die Panthers erwägen wegen der anhaltenden Unruhen in Charlotte für ihr kommendes Heimspiel einen Umzug. Der Verein bestätigte entsprechende Gespräche mit den zuständigen Behörden und der Polizei. Die NFL teilte am Donnerstag mit, sie plane weiter, die Begegnung gegen die Minnesota Vikings am Sonntag in Charlotte auszutragen. In Charlotte, wo das Heimstadion der Panthers steht, wurde der Ausnahmezustand verhängt, da Proteste gegen Polizeigewalt eskaliert waren.

Arizona mit Startschwierigkeiten

Auch beim letztjährigen Halbfinalist Arizona läuft es nicht wie gewünscht. Die Cardinals belegen mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen den letzten Platz in der NFC West. Am Sonntag verlor das Team aus Phoenix gegen die Buffalo Bills mit 33:18.

Noch ganz ohne Sieg sind die Cleveland Browns, die Jacksonville Jaguars, die Chicago Bears und die New Orleans Saints.

