Die NFL hatte im Vorfeld alles daran gesetzt, dass die Politik draußen bleiben sollte. Daran hielt sich auch Lady Gaga. Der Popstar, der sich vom Dach ins Stadion abseilte, eröffnete die Halbzeitshow mit der US-Folkymne "This Land is your Land", beschwor die Einheit der Nation, begleitet von einer Lichtshow in den amerikanischen Nationalfarben, und spulte dann die übliche Hitrevue ab. Kritik an US-Präsident Donald Trump gab es keine - unterm Strich war ihr Auftritt ein eher patriotisches Statement.