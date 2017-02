NFL - New England gewinnt historischen Super Bowl

Längst waren die Geschichten geschrieben über den demontierten Patriots-Quarterback Tom Brady und den strahlenden neuen Champion Matt Ryan von den Falcons. Doch am Ende kam alles komplett anders: Brady hat seinen fünften Meisterschaftsring und dürfte damit endgültig der beste Spielmacher dieser Sportart aller Zeiten sein.

Defense dominiert zu Beginn

Im ersten Viertel der Partie hatten zunächst einmal die Defense-Formationen dominiert. Beide Abwehrreihen machten immensen Druck auf die Quarterbacks, so dass weder die Patriots mit Brady noch die Falcons mit Ryan auch nur in die Nähe der Endzonen kamen.

Das zweite Viertel begann vielversprechend, als Brady mit einem Pass über 27 Yards seine Lieblings-Anspielstation Julian Edelmann fand. Doch fast schon in Field-Goal-Distanz verloren die Patriots den Ball – und der folgende Drive von Atlanta hatte es in sich.

Erster Touchdown durch Freeman

Ryan warf das Ei zweimal in Folge auf Julio Jones, der mit diesen beiden Versuchen starke 42 Yards überbrückte. Running Back Devonta Freeman war es vorbehalten, den Spielzug mit dem ersten Touchdown der Partie zu veredeln, nach 2:45 Minuten im zweiten Viertel und dem verwandelten Extrapunkt von Matt Bryant stand es 7:0 für den Außenseiter.

Die Patriots wirkten beeindruckt, und Brady fand auch in der Folge seinen Rhythmus gegen die enthusiastisch verteidigenden Falcons nicht. Ryan hingegen bewies, warum er völlig zu Recht zum MVP der NFL -Saison gewählt worden war: Als sich die Abwehr von New England verstärkt auf Jones fokussierte, wechselte er brillant die Anspielstationen.

Ryan vertraut Rookie Hooper

Mitte des zweiten Viertels fing erst Taylor Gabriel einen Pass über 24 Yards, danach vertraute Ryan dem 22-jährigen Tight End Austin Hooper in der Endzone trotz Bedrängnis – und der Rookie fing das Ei brillant zum zweiten Touchdown.

Und es kam noch schlimmer für New England. Als sie zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit durch zwei Holding-Strafen für Atlanta endlich mal in Field-Goal-Range waren, machte die Falcons-Abwehr ihr vorläufiges Meisterstück. Tight End Robert Alford ahnte eine Passroute von Brady voraus, schnappte sich die Interception und trug das Ei stolze 82 Yards zurück in die Endzone - 21:0!

Nur drei Punkte durch Gostkowski

Auch die Schadensbegrenzung kurz vor der Pause misslang weitgehend: Brady bekam wieder keinen Touchdown zustande, Stephen Gostkowski musste dann mit einem 41-Yard-Fiel-Goal dafür sorgen, dass New England mit dem 3:21 überhaupt mal auf das Scoreboard kam. Lerneffekt in der Halbzeitpause? Zunächst bei Null.

Brady und seine Anspielstationen wurden sofort wieder unter massiven Druck gesetzt - und Atlanta konterte gnadenlos. Ryan machte sich augenscheinlich einen Spaß daraus, mit immer neuen Empfängern die New-England-Defense vorzuführen: Erst sorgte Mohamed Sanu für Raumgewinn, dann vollendete Tevin Coleman zum Touchdown: 28:3 stand es Mitte des dritten Viertels. Alles entschieden? So einen Rückstand hatte zuvor nie ein Team im Finale wettgemacht.

Später erster Touchdown

Und erst 2:06 Minuten vor Ende des dritten Durchgangs schafften die Patriots dann tatsächlich ihren ersten Touchdown, als James White den Ball in die Endzone trug. Doch es passte zum bisherigen Verlauf dieses Abends, dass Gostkowski die seltene Peinlichkeit unterlief, den Extrapunktversuch an den Pfosten zu versemmeln - so stand es nur 9:28.

Mit dem Mut der Verzweiflung lief Brady dann Anfang des Schlussviertels endlich heiß, brachte Pass um Pass an den Mann, doch wieder hielt die überragende Atlanta-Defense kurz vor der eigenen Endzone dem Druck stand: Statt des nächsten Touchdowns verkürzte Gostkowski per Field Goal nur auf 12:28. Aber die Patriots bekamen nun Oberwasser.

Erster Fehler von Ryan

Dabei mussten die Falcons nun eigentlich nur noch die Uhr herunterspielen, doch Ryan beging einen folgeschweren Fehler: Er ließ sich beim Passversuch den Ball aus der Hand schlagen, New England sicherte sicherte das Ei und kam durch Danny Amendola und der folgenden Two-Point-Conversion durch White sechs Minuten vor dem Ende bis auf 20:28 heran.

Dreieinhalb Minuten vor dem Ende trat dann tatsächlich noch einmal die Situation ein, dass New England den Ball hatte und in Schlagdistanz kam. Ein unglaublicher Catch von Edelmann brachte das Team in die Nähe der Endzone. Und tatsächlich gelang der Ausgleich: White mit dem Lauf-Touchdown und Amendola mit der Two-Point-Conversion komplettierten die unglaublichste Aufholjagd der Super-Bowl-Historie: 28:28 - allein in den letzten 13 Minuten hatten die Patriots 25 Punkte erzielt.

Erste Verlängerung der Geschichte

Es folgte die erste Verlängerung der Super-Bowl-Historie. Der Münuwurf entschied darüber, dass New England den Ball bekam - und White sicherte mit seinem Touchdown den Patriots den wohl verrücktesten Final-Sieg aller Zeiten in der NFL.

"Unglaublich. Einfach unglaublich", kommentierte Edelmann kurz nach dem Triumph. "Wir haben uns einfach nie aufgegeben, immer an uns geglaubt. Jetzt sind wir die Champions." Tom Brady wurde anschließend natürlich zum MVP dieser Partie gekürt - das war allerdings bis ins Schlussviertel nun wirklich nicht zu erwarten gewesen. Bradys Kommentar: "Ich weiß nicht, was konkret diese Wende eingeleitet hat. Ich kann nur meinem Team danken, das wirklich nie den Glauben verloren hat. Das wird eine großartige Party."

Stand: 06.02.2017, 04:41