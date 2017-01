NFL – Atlanta überrolt Green Bay und steht im Super Bowl

Es war das erwartete Offensiv-Spektakel, der offene Schlagabtausch auf Augenhöhe blieb allerdings aus. Zu dominant marschierten die Falcons schon ab dem ersten Spielzug fast ungebremst in Richtung Endzone. Sieben Spiele in Folge konnte Atlanta mit dem ersten Ballbesitz einen Touchdown erzielen - so auch gegen die Packers. Im Gegenzug wurde Green Bays Angriff vorzeitig gestoppt, der Field-Goal-Versuch von Mason Crosby aus 41 Yards verfehlte das Ziel und sein Team ab diesem Zeitpunkt auch den Anschluss.

Bis zur Halbzeit brachte Quarterback Aaron Rodgers mit seiner Offensive nichts zählbares zustande, während sein Gegenüber, Matt Ryan, mit den Falken zur Halbzeit mit 24:0 davonzog. Bis zum Ende der Partie gelangen Ryan vier Touchdown-Pässe, einen erzielte er selbst, insgesamt fanden 27 seiner 38 Zuspiele ihr Ziel und überbrückten knapp 400 Yards. Die Krönung zum wertvollsten Spieler der Saison ist wohl nur noch reine Formsache und mehr als berechtigt.

Green Bay nach der Halbzeit mit Lebenszeichen

Den Ballbesitz nach der Halbzeit mussten die Packers zwar nach drei Spielzügen wieder abgeben, im folgenden Versuch brachte Davante Adams nach Pass von Aaron Rodgers allerdings die ersten Punkte für Green Bay auf die Punktetafel. Ende des dritten Viertels gelang Jordy Nelson ebenfalls ein Touchdown, allerdings konnten auch die Atlanta Falcons in dieser Zeit zwei Mal den Ball in die gegnerische Endzone spielen.

Die Aufholjagd blieb aus. Den "Cheeseheads" gelang es in der zweiten Spielhälfte zu punkten, gegen die geballte Offensivkraft der Falcons war die Defensive nach wie vor allerdings chencenlos. In Atlanta erfreut man sich dieser Tage nicht nur an dem facettenreichen Arsenal an Offensivmöglichkeiten, auch die junge Defensive reift in den Playoffs heran. Gegen Green Bay war Jalen Collins Sinnbild für diese Entwicklung. Der 23-jährige Cornerback stoppte einen wichtigen Lauf von Fullback Aaron Ripkowski kurz vor der Endzone und für einen Turnover verantwortlich. Die Falcons können nun am 05. Februar zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte den Super Bowl gewinnen.

