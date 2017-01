Divisional Games in der NFL

Die spektakulärste Offensive der Saison steht im Halbfinale der NFL . Der 36:20-Sieg Atlantas gegen die Seattle Seahawks sichert den Falcons einen Platz im Conference-Finale. Matt Ryan hat dabei einmal mehr bewiesen, dass er im Rennen um den MVP-Titel (wertvollster Spieler der Saison) die Nase vorn hat. Mit 338 Passing-Yards und drei Touchdown-Zuspielen stellte der Quarterback sein Playoff-Potential unter Beweis und war einmal mehr Leistungsträger seiner Mannschaft.

Ryan lässt Kritiker verstummen

Nach bisher vier Niederlagen bei nur einem Sieg bei Postseason-Spielen musste sich der 31-jährige während der Saison immer wieder der Kritik der Experten aussetzen. Sein imposantes Auftreten im Viertelfinale rechtfertigt nun allerdings die Frage, ob es in dieser Saison überhaupt noch einem Team gelingt, Ryan und die beste Offensive der Liga zu stoppen.

Seattles kann nicht Schritt halten

Der sonst so starken Defensive der Seahawks gelang es nicht. Besonders die Verteidigung in der Tiefe, bei der Free Safety Earl Thomas merklich fehlte, bekam keinen Zugriff auf das variable Passspiel der Falcons. Zudem brachten vermeidbare Strafen Atlanta ein ums andere Mal in vorteilhafte Positionen, die Mitte des zweiten Viertels auch zum Führungswechsel zugunsten der Falcons führte, die nicht wieder eingeholt werden konnte.

Die Partie hätte trotzdem auch einen spannenderen Verlauf nehmen können, aber Seattle hat seine offensiven Schlüsselszenen nicht ausspielen können. Russel Wilsons bemühungen scheiterten zu oft an nicht gefangenen Bällen der Wide Receiver, sein Laufspiel über 49 Yards blieben ohne zählbaren Erfolg. In der zweiten Halbzeit schaffte es die Offense-Line bei nahezu keinem Spielzug Wilson die benötigte Zeit zu verschaffen, um produktiv zu werden. Das Ergebnis waren ungenaue Pässe, von denen im letzten Viertel zwei abgefangenen werden konnten und weitere Offensivbemühungen zunichtemachten.

Die Patriots zum sechsten Mal in Folge Halbfinalist

Ein fester Bestandteil des AFC-Conference-Finales sind seit fünf Jahren die Patriots - so auch in Diesem. Nach dem 34:16-Sieg begräbt New England zwar die Hoffnung der Texans auf die Super-Bowl-Teilnahme im eigenen Stadion, zeigt aber die schlechteste Leistung der Saison. Das Team aus Boston muss sich gewaltig steigern, wenn man beim Super Bowl 51 in Houston um die Vince-Lombardi-Trophäe spielen möchte. Zwei Interceptions von Tom Brady verschafften den Houston Texans zur Halbzeit noch einen leichten Anflug von Hoffnung, allerdings konnte Quarterback Brock Osweiler kein Kapital aus dem gewonnenen Ballbesitz und der fahrigen Defensivarbeit der Patriots schlagen. Im Gegenteil: Er selbst warf den Ball ebenfalls drei Mal in des Gegners Hände.

Lewis zerlegt die Texans fast alleine

Mit drei Touchdowns Mann des Spiels: Dion Lewis (#33)

Nach dem Spiel gegen Houston hält Dion Lewis nicht nur Einzug in das Halbfinale, sondern auch in die Geschichtsbücher der NFL. Der Runningback ist der erste Spieler, dem es in den Playoffs gelang in einem Spiel über Pass-, Laufspiel und einen Kick-Off-Return Touchdowns zu erzielen. Trotzdem bleibt die Leistung der Texans-Defensive erwähnenswert, die das Spiel entgegen aller Erwartungen bis ins letzte Viertel offen halten konnte. Auf eine außergewöhnliche Einzelleistung wie die von Dion Lewis sollte man sich bei den Patriots für das anstehende Halbfinale nicht verlassen.

Stand: 15.01.2017, 06:09