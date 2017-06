Am zweiten Tag der Mannschaftswettbewerbe sicherten sich die Florett-Damen im kleinen Finale am Freitag (16.06.2017) mit einem souveränen 45:18 gegen Ungarn in beeindruckender Manier die Bronzemedaille. Die Degen-Herren verpassten dagegen nach einem 22:23 gegen Tschechien den Sprung aufs Podium knapp.

Die Florett-Damen mit Carolin Golubytskyi, Anne Sauer, Eva Hampel und Leonie Ebert (alle Tauberbischofsheim) mussten sich lediglich im Halbfinale den Italienerinnen um Einzel-Titelträgerin Arianna Errigo mit 36:45 geschlagen geben. Zuvor hatten sie sich mit einem 43:39 im Viertelfinale gegen Polen für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Russland für die Degen-Herren zu stark

Für die deutschen Degen-Herren war Russland im Halbfinale eine Nummer zu groß. Die Degen-Mannschaft um Lukas Bellmann, Fabian Herzberg (beide Leverkusen), Richard Schmidt (Offenbach) und Raphael Steinberger (Solingen) musste sich den Russen klar mit 30:41 geschlagen geben.

In der Runde der letzten Acht hatte das deutsche Team noch überraschend Titelverteidiger Frankreich um Einzel-Europameister Yannick Borel mit 45:43 ausgeschaltet.

In der nacholympischen Saison sind die Wettkämpfe in der georgischen Hauptstadt eine kleine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt bei der Heim-WM in Leipzig (19. bis 26. Juli).

sid; dpa | Stand: 16.06.2017, 15:52