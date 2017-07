Fecht-WM - Säbel-Damen und Degen-Herren raus

Die deutsche Damen-Säbel-Equipe unterlag klar mit 17:45. Die Einzel-WM-Fünfte Anna Limbach, ihre Dormagener Teamkolleginnen Larissa Eifler und Lea Krüger sowie Ann-Sophie Kindler aus Eislingen mussten damit in die Runde um die Plätze neun bis 16.

Wenig später kam es sogar noch schlimmer. Eifler verletzte sich am Oberschenkel, nach dem 22:45 im ersten Platzierungsgefecht gegen Spanien konnte das Team in den folgenden beiden Duellen nicht mehr antreten und belegte Platz 16. "Wir haben gehofft, dass Anna es schafft. Es sah medizinisch auch gut aus, aber sie hat schon gegen Frankreich keinen Druck auf den Fuß bekommen ", sagte Ressel: "Es ist auch bedauerlich, weil das Team noch Erfahrungen hätte sammeln können."

Vorher knapper Sieg über Türkei

Im Feld der besten 32 hatte sich Deutschland am Dienstag zunächst knapp mit 45:42 gegen die Türkei durchgesetzt. Bei der WM vor zwei Jahren in Moskau hatte Deutschland Platz 15 belegt.

Im Einzelwettbewerb hatte Limbach nur ein Sieg zu einer Medaille gefehlt, die erst 21 Jahre alte Kindler war im Achtelfinale ausgeschieden.

Degen-Herren unterliegen Olympiasieger

Die Hoffnungen auf eine Top-8-Platzierung haben sich für Deutschlands Degenfechter ebenfalls nicht erfüllt. Das Team verlor das Achtelfinale gegen Olympiasieger Frankreich mit 26:45. Damit mussten der Einzel-WM-Dritte Richard Schmidt vom FC Offenbach, die Leverkusener Lukas Bellmann und Fabian Herzberg sowie Raphael Steinberger aus Solingen in die Runde um die Plätze neun bis 16.

Bei der EM im Juni in Tiflis hatte Deutschland den Olympiasieger im Viertelfinale beim 45:43 noch überrascht und war am Ende Vierter geworden. Eine Wiederholung schien zwar möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. "Frankreich hat sich auf uns vorbereitet. Das ist ein abgezocktes Team. Von der Erfahrung her sind die Franzosen noch weit weg", sagte Sportdirektor Sven Ressel: "Aber unsere Mannschaft hat Potenzial."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 25.7., 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 25.07.2017, 13:59