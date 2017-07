Deutsche Fechter gehen bei WM-Auftakt leer aus

Die deutschen Fechter haben am ersten Entscheidungstag der Heim-WM in Leipzig das erhoffte Edelmetall verpasst. Doch statt den hoch gehandelten Säbelfechtern war die Tauberbischofsheimerin Sauer einer Medaille am nächsten. Die 26-Jährige kämpfte sich bis ins Viertelfinale vor - erst dort war die EM-Dritte Ysaora Thibus (Frankreich) beim 8:15 zu stark. "Das Fazit des Tages ist etwas zwiegespalten. Natürlich haben wir uns bei den Säbel-Herren etwas mehr erhofft, aber Anne hat einen hervorragenden Wettkampf abgeliefert und tolle Gefechte gezeigt" , sagte Sportdirektor Sven Ressel.

Forsch und nervenstark präsentierte sich Sauer. Im Achtelfinale gelang ihr sogar das Kunststück, gegen die Südkoreanerin Jeon Hee-Sook einen zwischenzeitlichen 4:9-Rückstand noch aufzuholen.

Medaillenträume in einer halben Stunde beendet

Schon zuvor waren alle Medaillenhoffnungen von Hartung und seines Dormagener Vereinskollegen Matyas Szabo innerhalb von nur 33 Minuten beendet. Zunächst verlor Hartung etwas überraschend im Achtelfinale gegen den Ungarn Andras Szatmari 11:15, dann unterlag Szabo ebenfalls mit 11:15 dem Israeli Kostiantyn.

"Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe ihn die letzten beiden Male hoch geschlagen" , sagte Hartung: "Die Zuschauer haben mich gespusht, aber das alleine reicht eben nicht."

Benedikt Wagner und Richard Hübers waren bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Im vergangenen Jahr waren die deutschen Fechter in Rio erstmals seit 36 Jahren ohne olympische Medaille geblieben und haben inzwischen einen Umbruch eingeleitet. Acht der 24 deutschen Starter sind erstmals bei einer WM am Start. Bei der letzten WM in Moskau 2015 hatten Hartung im Einzel und die Säbel-Herren jeweils Bronze gewonnen.

21.07.2017