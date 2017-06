Florett-Fechter verpassen EM-Bronze

Die Florett-Männer um den viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) verloren das Duell um Bronze gegen Italien (40:45). Joppich, Andre Sanita (Bonn), Benjamin Kleibrink und Ersatzmann Alexander Kahl (beide Tauberbischofsheim) hatten zuvor nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Großbritannien (45:39) im Halbfinale gegen die starken Franzosen keine Chance (26:45) gehabt.

Säbelfechterinnen scheitern im Viertelfinale

Die Säbelfechterinnen des Deutschen Fechter-Bundes ( DFeB ) schieden im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Russland mit 41:45 aus. Die neunmalige deutsche Meisterin Anna Limbach (Dormagen) war trotz eines 40:39-Vorsprungs im letzten Gefecht gegen die aktuelle Einzel-Olympiasiegerin Jana Jegorian chancenlos.

Damit bleibt der DFeB auch nach dem dritten Wettkampftag ohne Medaille. In der nacholympischen Saison sind die Wettkämpfe in der georgischen Hauptstadt eine kleine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt bei der Heim- WM in Leipzig (19. bis 26. Juli).

sid | Stand: 14.06.2017, 15:11