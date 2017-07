Ein Drittel des gesamten Teams hat damit keinerlei Erfahrung bei Weltmeisterschaften vorzuweisen. Sportdirektor Sven Ressel will daher für das Turnier vom 19. bis 26. Juli keine allzu forschen Ziele ausgeben: "Dort werfen wir einige junge Fechterinnen und Fechter ins kalte Wasser. Auf die freue ich mich ganz besonders. Sie bringen neuen Schwung mit und sollen Erfahrung sammeln."

Vorbereitung auf Tokio

Die Erfahrenen im Aufgebot wie der viermalige Einzel-Florettweltmeister Peter Joppich oder Säbel-Europameister Max Hartung schauen hingegen schon jetzt auf Olympia 2020 in Tokio. Da ist die Heim-WM aber eine durchaus willkommene Vorbereitung, bei der die etablierten Fechter natürlich auch auf Edelmetall schielen. Der Großteil der Mannschaft soll jedoch vor allem für zukünftige Aufgaben aufgebaut werden.

Nach den medaillenlosen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, den ersten für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) seit den Boykott-Spielen von Moskau 1980, blicken Ressel und DFeB-Chefin Claudia Bokel in die hoffentlich wieder bessere Zukunft. Druck auf die Jungen soll dabei nicht ausgeübt werden.

Geduld statt Druck

Eine der "jungen Garde": Lea Krüger

Stattdessen sollen die sich eben an das Niveau und das Flair großer Wettkämpfe gewöhnen. Positive Überraschungen werden natürlich trotzdem gerne genommen. Dass Zeit, Geduld und ein hoher Aufwand gefragt sind, betonen die Verantwortlichen immer wieder. Denn ein Top-Star wie Peking-Olympiasiegerin Britta Heidemann, die diesmal nicht antreten wird, ist nicht einfach so zu ersetzen.

Ressel bremst daher weiter den Erwartungsdruck: "Der Weg ist noch sehr lang. Wir dürfen uns nicht nervös machen lassen, wenn der nächste Schritt noch sehr klein sein sollte."

(Fast) keine Medaillenvorgabe

Bei der EM in Juni in Tiflis gab es durch Hartung, Degen-Frau Alexandra Ndolo und das weibliche Florett-Team Gold, Silber und Bronze. Das machte immerhin schon etwas Mut. Und Ressel zeigt sich überzeugt davon, dass der einst so erfolgsverwöhnte Verband mit dem Umbruch den richtigen Weg eingeschlagen hat. Dennoch war das Europa-Championat in Georgien für ihn lediglich ein kleiner Schritt auf dem Weg zurück in die Weltspitze.

Gibt es also Medaillenvorgaben für Leipzig? "Nein" , meint der Sportdirektor: "Das steht nicht im Fokus." Wichtiger sind für ihn Mut, beherztes Auftreten, Tatendrang und das Nutzen sich bietender Chancen. "Die Parole muss lauten: Treffer setzen und nicht Treffer vermeiden." Letztendlich lässt Ressel sich dann aber doch noch zu einer Vorgabe in Richtung Edelmetallausbeute hinreißen: "Ganz ohne Medaille wollen wir die Heim-WM definitiv nicht verlassen." Das muss auch, bei aller Geduld, immer noch der Anspruch bei einer Heim-WM sein.

Die nominierten deutschen Fechter und Fechterinnen:

Damendegen: Alexandra Ndolo ( TSV Bayer Leverkusen), Beate Christmann ( FC Tauberbischofsheim), Monika Sozanska (FC Offenbach), Nadine Stahlberg (FC Offenbach)

Damenflorett: Carolin Golubytskyi (FC Tauberbischofsheim), Anne Sauer (FC Tauberbischofsheim), Eva Hampel (Tauberbischofsheim), Leonie Ebert (FC Tauberbischofsheim)

Damensäbel: Anna Limbach (TSV Bayer Dormagen), Lea Krüger (TSV Bayer Dormagen), Ann-Sophie Kindler (TSG Eislingen), Larissa Eifler (TSV Bayer Dormagen)

Herrendegen: Lukas Bellmann (TSV Bayer Leverkusen), Fabian Herzberg (TSV Bayer Leverkusen), Richard Schmidt (FC Offenbach), Raphael Steinberger (Fechtzentrum Solingen)

Herrenflorett: Peter Joppich (CTG Koblenz), Andre Sanita (OFC Bonn) Benjamin Kleibrink (FC Tauberbischofsheim), Alexander Kahl (FC Tauberbischofsheim)

Herrensäbel: Max Hartung (TSV Bayer Dormagen), Matyas Szabo (TSV Bayer Dormagen), Benedikt Wagner (TSV Bayer Dormagen), Richard Hübers (TSV Bayer Dormagen)

dpa/red | Stand: 18.07.2017, 08:30