14.000 Zuschauer besuchten im letzten Jahr täglich die ESL One Cologne in der Arena, in der normalerweise die Kölner Haie oder Weltstars auftreten, um sich Counter-Strike anzuschauen. Mehr hätten es auch nicht sein können, die Halle war an jedem der Tage komplett ausverkauft. Auch dieses Jahr erwartet der Veranstalter wieder ausverkaufte Hallen.

Preisgeld geringer als im letzten Jahr

Die zahlreichen Zuschauer locken Sponsoren an

eSport ist schon lange keine Randnotiz mehr, neben gefüllten Hallen verfolgen Millionen von Zuschauern die Spiele im Internet. Sponsoren haben das Potential ebenso entdeckt und bringen den Athleten häufig fünfstellige Gehälter.

Im vergangenen Jahr durfte sich die ESL One Cologne noch als "Major" betiteln. Jährlich wählt der Hersteller des Taktik-Shooters Turniere aus, die über den Verkauf von Spielinhalten wie Waffen-Designs das Preisgeld auf 1.000.000€ hochschrauben. In diesem Jahr verpasst Köln den begehrten Zusatztitel, der stattdessen nach Krakau ging, trotzdem werden bei der ESL One Cologne 2017 über 250.000€ an die Teams ausgeschüttet. Zusätzlich verkündete Sponsor Intel kürzlich einen Grand-Slam-Preis, der einem Team eine Millionen Euro verspricht, welches vier der letzten zehn großen CS:GO -Turniere gewinnen kann. Die ESL One Cologne ist dabei das erste Turnier dieser Wertung.

Titelverteidiger wieder ein heißer Favorit

SK Gaming ist auch dieses Jahr der Favorit

Die Gruppenphase wird von Dienstag bis Donnerstag noch ohne Offline-Publikum ausgespielt. 16 Teams treffen im Schweizer System aufeinander, bei dem man auf Gegner mit gleicher Sieg-Statistik trifft und sich mit drei Siegen für das Viertelfinale am Freitag qualifiziert. Ab dann beginnt auch die heiße Phase vor tausenden von Zuschauern in der Kölner Arena.

Als Favorit auf den Titel gilt unter anderem Titelverteidiger SK Gaming. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr fiel das brasilianische Team mit deutscher Organisation in ein kleines Loch. Ausbleibende Erfolge und internen Probleme mit Licoln Lau, besser bekannt unter seinem Spitznamen "fnx", hielten den Winter über an, doch als mit Joao "felps" Vasconcellos ein Ersatzspieler gefunden wurde, ging auch wieder die Form nach oben. Zuletzt gewann das Team die ECS 3.

Deutsche Spieler sind unterrepräsentiert

Trotz Standort Köln mangelt es an deutschen Spielern.

Eins der besten aktuellen Teams, die Dänen von Astralis, verzichtete auf seine Teilnahme an der ESL One Cologne, stattdessen könnten andere Teams SK Gaming gefährlich werden. Da wären zum Beispiel die brasilianischen Landsleute von Immortals, die zusammen mit SK Gaming für Euphorie im südamerikanischen Land sorgen. Der FaZe Clan lieferte sich im ESC-Finale einen wahren Krimi gegen SK Gaming und dürfte auch in Köln vorne mitmischen. G2 Esports will das Preisgeld sicherlich auch nicht kampflos aufgeben. Der deutsche Traditionsclan mousesports, mit dem einzigen deutschen Spieler des Turniers Denis "denis" Howell, dürfte dagegen eher auf Wunder hoffen. Das Erreichen der Playoffs wäre vermutlich schon ein Erfolg für das Team, die souveräne Qualifizierung für das PGL Major könnte dem Team jedoch Rückenwind verleihen.

Deutsches Duell als Rahmenprogramm

Als zusätzliches Rahmenprogramm für die Veranstaltung hat die ESL kürzlich noch das Spiel zwischen BIG und aTTaX angekündigt. Vor dem Finale der ESL One Cologne werden die beiden deutschen Clans das "Match of the Season" der ESL Sommermeisterschaft austragen. Vor allem die deutschen Fans dürfte das Spiel erfreuen, zumal BIG beim kommenden Major die deutsche Fahne hochhalten wird.