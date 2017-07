Dramatischer hätte es für das Counter-Strike-Team "mousesports" nicht sein können. Nachdem man am ersten Tag der Gruppenphase der ESL One Cologne bereits zwei Siege über Fnatic und den FaZe Clan einfahren konnte, war nur noch ein Sieg für die Playoffs vor dem Kölner Publikum in der Arena nötig. Dich es folgten zwei Niederlagen - gegen die dominant aufspielenden Ninjas in Pyjamas und das ukrainische Team Natus Vincere.

Overtime besiegelt mousesports Ausscheiden

Die Gruppenphase wurde im Schweizer System ausgespielt, bei dem man auf Teams mit gleicher Sieges-Statistik trifft und drei Siege zum Weiterkommen benötigt. Im letzten Spiel brauchte mousesports unbedingt einen Sieg für die Playoffs. Doch die Jungs von Cloud9 behielten die besseren Nerven und konnten in der mehrfachen Overtime den Sieg mit 22:20-Runden für sich entscheiden. Damit muss auch der einzige deutsche Spieler Denis "denis" Howell bereits frühzeitig seine Sachen packen.

SK Gaming strauchelt

Im letzten Jahr durfte SK Gaming über den Titel jubeln.

Als großer Favorit ging SK Gaming in das Turnier, doch der Vorjahres-Sieger kam schnell ins Straucheln. Bereits im ersten Spiel setzte es eine überraschende und knappe 14:16-Niederlage gegen die türkischen "Space Soldiers". Danach berappelte sich die brasilianischen Spieler um Gabriel Toledo, besser bekannt unter seinem Spitznamen "FalleN", wieder, auch wenn sie noch ein Spiel gegen G2 Esports verloren. Am Ende reichte der Sieg über Fnatic zum Einzug in die Playoffs, bei denen der Titelverteidiger nun auf die Best-Of-Threes hoffen kann, um seine Stärken in der Spielanpassung auszuspielen.

Team Liquid und Ninjas in Pyjamas souverän

Für die Fans sind die Spieler echte Stars.

Ohne Niederlage zogen Team Liquid und die Ninjas in Pyjamas in die K.O.-Runde ein. Mit jeweils 3:0-Siegen gelten die beiden Clans nun als Favorit auf den Titel bei der ESL One Cologne. Doch auch G2 Esports zeigte gute Spiele und Natus Vincere, die in der Gruppenphase ein ewig dauerndes 34:32 gegen Cloud9 spielten, kann auch für Überraschungen sorgen.

In die Kölnarena kam jeden Tag knapp 14.000 Counter-Strike-Fans und bejubeln ihre Stars auf der Bühne - gleichzeitig schauten mehrere Millionen Zuschauer online den Spielen zu.