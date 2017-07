Video starten, abbrechen mit Escape

Video: E-Sports Meisterschaft in Köln

WDR aktuell | 07.07.2017 | Länge: 01:48 Min.

Es ist das größte „Counter-Strike-Turnier“ der Welt. Tausende Gamer treffen sich seit heute in der ausverkauften Arena in Köln, um am Bildschirm gegeneinander anzutreten. Millionen Zuschauer sind zu Hause am eigenen Computer dabei. Was von vielen immer noch belächelt wird, ist längst zum hochprofessionellen Event geworden – mit weltweiter Beachtung. | video | wdr