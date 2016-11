Heimkehrer Christian Ehrhoff trainiert weiter mit den Kölner Haien, DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer bekommt eine Pause, Tom Kühnhackl und Co. stehen in der NHL auf dem Eis: Ohne seine Olympia-Helden startet Marco Sturm den Countdown zur Heim-WM. Ein halbes Jahr vor dem ersten Bully in Köln testet der Eishockey-Bundestrainer die zweite Garde - auf der Suche nach den letzten Puzzleteilen. "Es wird schwer, noch einen Platz für die WM zu bekommen" , sagte der 38-Jährige vor dem Deutschland Cup in Augsburg: "Aber ich hoffe, der eine oder andere nutzt seine Chance. Ich lasse mich gerne überraschen."

Das Gerüst steht

Denn eigentlich hat Sturm das Team im Kopf, das ab 5. Mai 2017 vor eigenem Publikum für Furore sorgen soll. Die Spieler, die Anfang September in Riga das Ticket für die Olympischen Spiele 2018 lösten, bilden das Gerüst. Doch sollte jemand ausfallen, will der Bundestrainer mehr Alternativen haben als bislang. "Meine Aufgabe war erstmal, den Stamm wiederzufinden, der die Mannschaft leitet" , erklärte der frühere NHL-Star: "Jetzt ist es mein Wunsch, in die Breite zu gehen."

Drei Debütanten

Als vor dem Qualifikationsturnier für Pyeongchang einige Verteidiger verletzt ausfielen, war die Auswahl nicht groß. "Ich will einen Pool aus 50 Spielern haben" , sagte Sturm: "Bisher waren es vielleicht 35." Drei Debütanten hat der Bundestrainer für das traditionsreiche Turnier eingeladen: Die beiden Münchner Konrad Abeltshauser und Maximilian Kastner sowie der Augsburger Thomas Holzmann dürfen am Freitag (04.11.16) gegen die Slowakei, am Samstag gegen die Schweiz und am Sonntag gegen Kanada beweisen, dass sie im Fall der Fälle eine Alternative wären.

Hecht als Co-Trainer

Auch an der Bande steht ein Neuling: Jochen Hecht, der nach 892 NHL-Spielen und noch drei Jahren in Mannheim im Sommer seine Karriere beendete, assistiert Sturm als Co-Trainer. "Er bekommt die Möglichkeit, ins Trainergeschäft reinzuschnuppern" , erklärte Sturm. Auf dem Eis erhalten auch erfahrene Spieler wie der Ingolstädter Torjäger Thomas Greilinger (35), der Kölner Stürmer Kai Hospelt (31) und der im September verletzte Schweiz-Legionär Justin Krueger (30) eine neue Chance. Vom Team, das in Riga triumphierte, sind nur drei Akteure dabei: Verteidiger Sinan Akdag und die Angreifer Gerrit Fauser und Felix Schütz.

Keine Länderspiele mehr

"Es ist die einzige Möglichkeit, Spieler zu testen" , sagte Sturm. Bis zum Saisonende der Deutschen Eishockey Liga gibt es keine Pause für Länderspiele mehr, dafür wird der Meister mindestens eine Woche früher gekrönt als üblich. Somit stehen spätestens zwei Wochen vor dem WM-Start alle Nationalspieler aus der heimischen Liga zur Verfügung.

Dann plant Sturm auch fest mit Rückkehrer Ehrhoff, der nach 13 Jahren in der NHL bei den Kölner Haien anheuerte: "Ich brauche ihn nicht jetzt, sondern im April." Und auch Reimer, der mit 284 Treffern die ewige DEL-Torjägerliste anführt, wird dann wieder zum Zug kommen. Zudem rechnet der Bundestrainer mit zahlreicher Unterstützung aus der NHL: "Die Heim-WM ist etwas Besonderes. Es würde mich wundern, wenn einer nicht käme."

Das deutsche Aufgebot

Torhüter: Felix Brückmann (Grizzlys Wolfsburg), Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Niklas Treutle (Krefeld Pinguine)

Verteidiger: Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München), Sinan Akdag (Adler Mannheim), Marcel Brandt (Düsseldorfer EG), Benedikt Kohl (ERC Ingolstadt), Justin Krueger (SC Bern), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Denis Reul (Adler Mannheim) Stürmer: Yasin Ehliz (Nürnberg Ice Tigers), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Jerome Flaake (EHC Red Bull München), Philip Gogulla (Kölner Haie), Thomas Greilinger (ERC Ingolstadt), Thomas Holzmann (Augsburger Panther), Kai Hospelt (Kölner Haie), Maximilian Kastner (EHC Red Bull München), Nicolas Krämmer (Kölner Haie), Thomas Oppenheimer (ERC Ingolstadt), Leonhard Pföderl (Nürnberg Ice Tigers), Daniel Pietta (Krefeld Pinguine), Brent Raedeke (Adler Mannheim), Felix Schütz (Rögle BK/SWE), Sebastian Uvira (Kölner Haie)

sid/dpa | Stand: 03.11.2016, 12:15