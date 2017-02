Krefelder Kapitän Vasiljevs nimmt Abschied

"Ich bin stolz, für Krefeld so viel gespielt zu haben" , sagte Herberts Vasiljevs am Sonntag (26.02.2017) nach dem 639. und letzten Spiel für die Krefeld Pinguine. Kurz zuvor hatte der 40-jährige gebürtige Lette eine Ehrenrunde gedreht. Die knapp 3.500 Fans hatten sich mit wedelnden Taschentüchern von ihm verabschiedet. Vasiljevs blickt auf eine lange Karriere auf dem Eis zurück, die in Krefeld begann und endete: "Ich habe über 1.500 Spiele als Profi gespielt, aber nirgendwo ist es so schön, wie hier, zu Hause, in Krefeld."

Krefeld - Nordamerika - Krefeld

In der Saison 1994/95 startete der damals 18-Jährige in seine erste Spielzeit als Profi in Krefeld. Nach einer Saison suchte Vasiljevs sein Glück in Nordamerika, wo er es für insgesamt elf Vereine auf 335 Spiele (105 Tore und 145 Assists) in der American Hockey League (AHL) und 51 Einsätze (8 Tore, 7 Vorlagen) in der nordamerikanischen Profiliga NHL brachte. Innerhalb von acht Jahren war Vasiljevs u.a. für die NHL-Clubs Florida Panthers, Atlanta Thrashers und Vancouver Canucks aktiv.

Voller Einsatz für die Pinguine

Die erste Autogrammkarte von Herberts Vasiljevs bei den Krefeld Pinguinen

Im Jahr 2004 folgten die Rückkehr nach Deutschland und eine Spielzeit für die Nürnberg Ice Tigers (39 Spiele, 15 Tore, 23 Assists) in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Seit 2005 spielte Vasiljevs ununterbrochen für die Krefeld Pinguine, nahm 2011 sogar die deutsche Staatsbürgerschaft an. "Ich fühle mich in Krefeld zu Hause und sehe es als logischen Schritt, auch die Nationalität anzunehmen, zumal es dem Team hilft" , sagte der Krefelder Kapitän damals. Die Pinguine benötigten für Vasiljevs fortan keine Ausländerlizenz mehr.

Für die lettische Nationalmannschaft hatte der in Riga geborene Außenstürmer an drei Olympischen Winterspielen (2006, 2010 und 2014) sowie zwischen 1998 und 2014 elf Weltmeisterschaften teilgenommen.

510 Scorerpunkte für den KEV

Für einen Titel mit den Pinguinen reichte es zwar nicht, 2007 erhielt Vasiljevs aber gleich zwei persönliche Ehrungen zum Spieler und Außenstürmer des Jahres. Zudem hält der 40-Jährige den Rekord von acht Scorerpunkten in einem Heimspiel gegen die Frankfurt Lions im Dezember 2006. Am Sonntag absolvierte er sein 639. DEL-Spiel für die Seidenstädter. Dabei kam der Spieler mit der Rückennummer 23 auf insgesamt 510 Scorerpunkte (211 Tore, 299 Assists).

Ungewisse Zukunft

"Ich werde nicht jünger, es ist ein guter Zeitpunkt um aufzuhören" , sagte Vasiljevs. Während die Pinguine, die trotz des 2:1-Erfolgs über Wolfsburg die Saison auf dem letzten Tabellenplatz abschlossen, sich sportlich neu orientieren müssen, will Vasiljevs "erstmal Urlaub machen und meine Kinder besuchen" .

"Was ich danach mache, ist noch nicht ganz geklärt. Ich habe aber schon eine Ahnung, was es werden wird" , sagte Vasiljevs und deutete an: "Wir werden uns auf jeden Fall wieder sehen, die Welt ist kleiner, als man denkt!"

Stand: 27.02.2017, 09:01