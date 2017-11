Nach dem 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) gegen Titelverteidiger Slowakei droht dem Team von Bundestrainer Marco Sturm erstmals seit zwölf Jahren der letzte Platz beim Deutschland Cup. Drei Monate vor den Winterspielen in Pyeongchang blieb die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB ), die zum Auftakt eine 2:8-Pleite gegen Rekordweltmeister Russland kassiert hatte, erneut vieles schuldig. Das Sturm-Team, das zum Abschluss auf die USA trifft, ging am Samstag (11.11.2017) zwar engagierter zu Werke und dominierte phasenweise das Spiel, vor dem gegnerischen Tor fehlte jedoch die Durchschlagskraft.

Strafzeiten bringen DEB-Team in Bedrängnis

Vor 6.139 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion sicherten Martin Bakos (5. Minute), Marcel Hascak (48.) und Peter Ceresnak (60.) den Slowaken nach dem 2:1 gegen die USA den zweiten Dreier und damit die Chance auf den zweiten Turniersieg in Folge in Augsburg. Letzter Gegner ist am Sonntag Russland. Nach der höchsten Niederlage in seiner zweijährigen Amtszeit hatte Sturm eine " Antwort " seiner Mannschaft gefordert. " Genau die hat sie gegeben ", meinte der Bundestrainer, " leider hat es am Schluss nicht gereicht, weil die Scheibe nicht reingegangen ist. " Kapitän Patrick Hager meinte: " Bei fünf gegen fünf waren wir die bessere Mannschaft, die Slowaken haben zwei Powerplay-Tore gemacht, wir keins ."

Doch zunächst machte die DEB-Auswahl da weiter, wo sie am Vorabend aufgehört hatte - mit einer dummen Strafzeit: Der Nürnberger Yasin Ehliz musste nach einem Foul hinter dem gegnerischen Tor auf die Strafbank, prompt nutzten die Slowaken die Überzahl zur Führung. Danach fing sich das Sturm-Team und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Hochkarätige Torchancen spielte es allerdings zunächst nicht heraus - entweder fehlte der letzte Pass, oder die Schüsse wurden abgeblockt.

Tickets nach Pyeongchang

Im zweiten Drittel erspielten sich die Gastgeber auch die ersten Chancen. Vor allem die beiden Nürnberger Ehliz und Leonhard Pföderl sowie Kapitän Patrick Hager, die am Freitag noch zugeschaut hatten, sorgten in der Offensive für Schwung. Die beste Möglichkeit hatte der Krefelder Marcel Müller mit einem Pfostenschuss (37.). Die Slowaken nutzten auch beim zweiten Tor eine deutsche Strafzeit und erhöhten kurz vor Ende auf 3:0.

In Augsburg sichtet Sturm seine Olympia-Kandidaten. Das Vierländerturnier ist die einzige Möglichkeit, im Kampf um die 25 Tickets für Pyeongchang zu punkten. " Jeder kann sich zeigen und auf den Zug aufspringen ", sagte Kink, der wie fast alle im Team um seine erste Olympia-Teilnahme kämpft. Lediglich der Mannheimer Torhüter Dennis Endras, der wegen einer Beinverletzung gegen Russland ausgewechselt werden musste, und der Krefelder Stürmer Marcel Müller haben schon auf olympischem Eis gespielt. Für die Winterspiele in Südkorea (9. bis 25. Februar 2018) plant Sturm zudem mit den beiden ehemaligen NHL -Profis Christian Ehrhoff (Köln) und Marcel Goc (Mannheim), denen er eine Pause gönnte. Auch der Nürnberger Top-Torjäger Patrick Reimer, der Kölner Felix Schütz und der Berliner Frank Hördler, die aus unterschiedlichen Gründen in Augsburg fehlen, haben gute Chancen auf ein Pyeongchang-Ticket.

red/sid/dpa | Stand: 11.11.2017, 18:20