Doping - Russischer Eishockeystar Saripow gesperrt

Der Eishockey-Weltverband IIHF sperrt damit einen der erfolgreichsten Spieler der Kontinentalen Hockey Liga KHL . Bei Saripow von Metallurg Magnitogorsk sei in der vergangenen Saison unter anderem ein verbotenes Stimulanzmittel festgestellt worden, teilte die KHL am Dienstag (25.07.2017) in Moskau mit. Details zu den Dopingpräparaten nannte sie zunächst nicht. Die IIHF suspendierte Saripow bis zum 22. Mai 2019.

Weitere Spieler kurzfristig gesperrt

Zudem wurden demnach wegen Dopings der kanadische Verteidiger Derek Smith (Medvescak Zagreb) bis zum 2. September 2018 sowie der Russe Andrej Konew (Admiral Wladiwostok) bis zum 19. November 2017 gesperrt. Eine Stellungnahme der IIHF lag zunächst nicht vor.

Sperre wird angefochten

Saripow gilt als Topstar der KHL. Drei Mal wurde er mit der russischen Nationalmannschaft Weltmeister, vier Mal holte er den Gagarin-Pokal, die Trophäe der KHL. In der vergangenen Saison spielte er bei Metallurg Magnitogorsk, für die kommende Saison war ein Wechsel zu AK Bars Kasan geplant.

Der Klub teilte indes mit, dass er vom Doping-Verdacht gegen Saripow gewusst habe und der Vertrag noch nicht in Kraft sei. Metallurg und AK Bars wollen die Sperre demnach beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne anfechten. Die Agentur "R-Sport" mutmaßte bereits über ein vorzeitiges Karriereende für Saripow.

dpa | Stand: 25.07.2017, 13:27