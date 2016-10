Kanadische Teams wollen zurück in die NHL-Playoffs

Die National Hockey-League (NHL) feiert in dieser Saison ihr 100-jähriges Bestehen. Vor allem für die kanadischen Klubs ist das ein Grund zur Freude. Die sieben Gründungsmitglieder kommen allesamt aus Kanada. Das Eishockey-Mutterland stellt in den Canadiens de Montréal den Rekordmeister. Und der Stanley Cup, um den es am Ende einer jeden NHL-Saison geht, wurde vom einstigen Generalgouverneur Kanadas, Lord Frederik Arthur Stanley, gespendet und nach ihm benannt. Den ersten Titel der jungen Liga holten sich die Toronto Arenas. Wohl auch deshalb dürfen die Maple Leafs, der Nachfolgeklub der Arenas, am 1. Januar 2017 im Fußballstadion von Toronto gegen die Detroit Red Wings das Jubiläumsspiel bestreiten.

Zum runden Geburtstag der Liga haben die Teams aus Kanada aber wohl nur einen Wunsch. Das historische Desaster der vergangenen Saison darf sich nicht wiederholen. Denn da verpassten alle sieben Klubs die Playoffs - zum ersten Mal seit 46 Jahren. Die Calgary Flames, die Ottawa Senators, die Toronto Maple Leafs, die Winnipeg Jets, die Edmonton Oilers, die Vancouver Canucks und die Canadiens de Montréal - sie alle mussten zusehen, als die Spielzeit in ihre spannenste und entscheidende Phase ging.

Maple Leafs holen Matthews

Auston Matthews

Der Misserfolg des vergangenen Jahres bescherte den Kanadiern allerdings gute Positionen beim Draft, bei dem die Klubs Amateur- und Jugendspieler verpflichten können. Denn dabei sind die Letzten die Ersten. Die Reihenfolge im Draft entspricht der Abschlusstabelle der Saison - nur umgekehrt.

Die Toronto Maple Leafs waren als Erste dran und entschieden sich für Auston Matthews. Der 19-Jährige ist eine Verheißung. Der Center gilt als eines der herausragenden Talente im Welteishockey. Bei der WM 2016 in Russland war er mit sechs Toren und drei Vorlagen bester Scorer für die USA. Er wurde zum ersten Spieler, der für das US-Team auflief, ohne zuvor in der NHL gedraftet worden zu sein. In der vergangenen Saison stürmte Matthews für die ZSC Lions aus Zürich, er machte in 40 Spielen 24 Tore und gab 25 Vorlagen.

Laine zu den Jets

Patrik Laine

Eine noch bessere Saison spielte Patrik Laine. Er wurde mit Finnland Vizeweltmeister, machte sieben Tore, gab fünf Vorlagen und heimste zahlreiche Auszeichnungen ein. Der Flügelflitzer wurde zum besten Stürmer und zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt und ins All-Star-Team berufen - und das alles mit erst 18 Jahren. Die Experten sind sich einig: Laine ist der kommende Eishockey-Superstar. Für Tappara Tampere machte er in der vergangenen Saison in 69 Spielen 26 Tore und gab 25 Vorlagen. Beim Draft freuten sich die Winnipeg Jets, denn die hatten den Nummer-2-Pick.

Die Columbus Blue Jackets sicherten sich als Dritte in der Verlosung die Dienste von Pierre-Luc Dubois, Pick Nummer vier ging aber wieder an ein kanadisches Team. Edmonton draftete den Finnen Jesse Puljujärvi von Kärpät Oulu. Der 18-Jährige trumpfte bei der U20 -Junioren-WM groß auf. Er führte sein Land als bester Scorer, bester Stürmer und wertvollster Spieler zu Gold. Zudem setzen die Oilers auf ihren Jungstar Connor McDavid, der zuletzt lange verletzt war. Einen zusätzlichen Schub erhofft sich Edmonton von ihrer neuen Spielstätte - dem neuen und hochmodernen "Rogers Place".

Zwei neue Trainer

Glen Gulutzan

Und die anderen Teams aus Kanada? Die Calgary Flames haben in Glen Gulutzan einen neuen Trainer geholt. Der 44-Jährige Kanadier wird Nachfolger seines zuvor entlassenen Landsmanns Bob Hartley. Zudem hat der Klub gleich zwei neue Torhüter verpflichtet. Brian Elliott kommt von den St. Louis Blues, Chad Johnson spielte zuvor bei den Buffalo Sabres. Auch die Ottawa Senators haben einen neuen Coach. Der 44-jährige Kanadier Guy Boucher soll das Team zurück in die Playoffs führen.

Price zurück bei den Canadiens

Carey Price

Die Vancouver Canucks setzen im Sturm jetzt vollends auf die schwedische Karte. Sie holten Loui Eriksson von den Boston Bruins. Er soll an der Seite der Zwillinge Daniel und Henrik Sedin stürmen. Dass das funktioniert hat das Trio schon bei der schwedischen Nationalmannschaft gezeigt. In Montreal freut man sich derweil auf einen Rückkehrer. Carey Price, einer der besten Torhüter in der NHL, hatte wegen einer Verletzung den Großteil der vergangenen Saison verpasst. Mike Condon, zweiter Goalie der Canadiens, konnte ihn nicht annähernd gleichwertig ersetzen. Durch Price soll die Abwehr jetzt wieder stabiler werden.

Druck ist enorm hoch

Neue Trainer, neue Spieler und hochmotivierte Teams mit viel Wut im Bauch - ob das am Ende für die Playoffs reicht, muss man abwarten. Der letzte Stanley-Cup-Triumph liegt schon lange zurück, im Jahr 1993 bejubelten ihn die Canadiens de Montréal. Seitdem kam der NHL-Sieger 22-mal in Folge aus den USA. Das letzte Team, das die Endspiel-Serie erreichte, waren 2011 die Vancouver Canucks, die gegen die Boston Bruins verloren.

Der Misserfolg hat vor allem mentale Gründe, sagt der deutsche Bundestrainer Marco Sturm. Er spielte von 1997 bis 2012 in der NHL und stand auch kurz bei den Vancouver Canucks unter Vertrag. Er weiß, welchen Stellenwert der Nationalsport in Kanada hat. "Ein ganzes Land lebt nur für Eishockey" , sagt Sturm: “Der Druck auf die Spieler ist enorm. Wenn's gut läuft, ist alles okay. Wenn nicht, dann kocht es gewaltig."

Stand: 11.10.2016, 08:30