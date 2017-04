Grubauer über seine NHL-Karriere, Deutschland und den Stanley Cup

Sportschau | 30.04.2017 | 10:05 Min. | Das Erste

Philipp Grubauer tritt bei den Washington Capitals in die großen Torwart-Fußstapfen von Olaf Kölzig, nun könnte er den Stanley Cup in die US-amerikanischen Hauptstadt holen. Im ARD-Interview spricht er über seine Karriere, über Eishockey in Deutschland und sein Team.