Draisaitl und Grubauer träumen vom NHL-Titel

Sportschau | 30.04.2017 | 04:59 Min. | Verfügbar bis 30.04.2018 | Das Erste

Als Eishockey-Spieler ist es der größte Traum einmal den Stanley Cup in die Höhe recken zu können, für Leon Draisaitl und Philipp Grubauer könnte der Kindheitstraum in dieser Saison in Erfüllung gehen. Während Draisaitl als "The German Gretzky" die Oilers zu Siegen schießt, versucht Grubauer den Kasten von Washington sauber zu halten.