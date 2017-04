Draisaitl über Stanley-Cup-Träume und seinen Weg nach oben

Sportschau | 30.04.2017 | 06:24 Min. | Das Erste

Leon Draisaitl wird von den Fans in Edmonton bereits als der deutsche Wayne Gretzky gefeiert, in dieser Saison könnte der Eishockey-Spieler mit den Oilers den Stanley Cup gewinnen. Im ARD-Interview gibt er in der Kabine einen Einblick in das Playoffs-Gefühl und seine Zeit in Kanada.