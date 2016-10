Erfolgreicher Start für Eishockey-Profi Tom Kühnhackl und Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in die neue Saison der Nordamerika-Liga NHL: Der Stanley-Cup-Gewinner siegte zum Auftakt am Donnerstag (Ortszeit) ohne den verletzten Superstar Sidney Crosby 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Washington Capitals. Zuvor wurde das Meisterbanner unter dem Hallendach gehisst.

Der Schwede Andre Burakovsky traf für die Capitals in der regulären Spielzeit mit einem Doppelpack (1. Minute/47.). Patric Hornqvist (29.) und Jewgeni Malkin (39.) waren für den NHL-Champion erfolgreich. In der vierten Runde des Penaltyschießen verwandelte Phil Kessel seinen Versuch, während Capitals-Star Alex Owetschkin am starken Torhüter Marc-André Fleury scheiterte. Washington-Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz.

Konfuse Defensive

Einen Fehlstart gab es für Dennis Seidenberg und die New York Islanders. Bei Lokalrivale New York Rangers verlor das neue Team des deutschen Verteidigers mit 3:5. Bei den Gästen saß Goalie Thomas Greiss das komplette Spiel über auf der Bank. "Wir müssen noch viel arbeiten" , meinte Coach Jack Capuano.

In seiner ersten Partie bei den Islanders konnte der zuvor lange für die Boston Bruins aktive Seidenberg nicht überzeugen. Die Defensive des Teams aus Brooklyn wirkte teilweise konfus. Trainer Capuano kündigte nach dem Match einige Umstellungen in der Abwehr an. "Wir werden anderen Jungs die Möglichkeit geben, sich zu zeigen" , erklärte Capuano.

Niederlage für Anaheim Ducks

Ohne Verteidiger Korbinian Holzer gab es für die Anaheim Ducks bei den Dallas Stars eine 2:4-Niederlage. Top-Stürmer Brad Marchand war der überragende Spieler beim 6:3-Startsieg der Boston Bruins bei den Columbus Blue Jackets. Der Kanadier erzielte zwei Tore und legte drei weitere Treffer auf.

Tampa Bay drehte im Schlussdrittel gegen die Detroit Red Wings die Partie und startete mit einem 6:4 in die neue Spielzeit. Auch ohne Star-Torhüter Carey Price gewannen die Montreal Canadiens bei den Buffalo Sabres mit 4:1.

dpa | Stand: 14.10.2016, 08:58