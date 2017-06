Ohne den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl gewannen die Penguins am Spiel fünf der Stanley-Cup-Finalserie mit 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). Der Vorjahres-Champion führt in der Best-of-Seven-Serie jetzt mit 3:2 und kann sich im nächsten Spiel in Nashville erneut den Titel holen. Es wäre die zweite Meisterschaft in Folge. Pittsburgh wäre die erste Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1997 und 1998, die ihren Titel erfolgreich verteidigt. Kühnhackl ist nach seiner Verletzungspause zwar wieder fit, kam aber nicht zum Einsatz.

Crosby will von einer Vorentscheidung nichts wissen

"Noch ist nichts getan und wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns" , sagte Penguins-Kapitän Sidney Crosby, der bereits zum vierten Mal in seiner Karriere in der Endspielserie der nordamerikanischen Profi-Liga NHL steht. Der 29 Jahre alte Kanadier steuerte drei Torvorlagen zum Sieg seiner Mannschaft bei.

Pittsburgh-Verteidiger Justin Schultz erzielte bereits in der zweiten Minute den ersten Treffer. In Überzahl sorgte er mit einem Schuss von der blauen Line für die 1:0-Führung. Bryan Rust (7.), Jewgeni Malkin (20.), Connor Sheary (22.), Phil Kessel (29.) und Ron Hainsey (37.) hießen die weiteren Torschützen der Penguins. Torhüter Matt Murray holte sich mit 24 abgewehrten Schüssen einen sogenannten Shutout, blieb also im gesamten Spiel ohne Gegentor.

Predators bleiben gelassen

Die Predators hoffen nach der deftigen Niederlage nun auf den Heimvorteil im nächsten Spiel. Auf heimischem Eis in der Arena hat Nashville in den diesjährigen Playoffs erst einmal verloren. "Das echte Eishockey beginnt jetzt erst" , sagte Predators-Verteidiger P.K. Subban: "Du bist im Cup-Finale, genau darum geht es. Es geht um ein ständiges Hin und Her."

dpa/sid | Stand: 09.06.2017, 08:30