Die Oilers setzten sich am Sonntagabend (06.11.2016, Ortszeit) mit 2:1 gegen die Red Wings durch und feierten den zweiten Sieg in Folge. Die Oilers hatten am Wochenende auch gegen die New York Islanders mit Dennis Seidenberg gewonnen, zuvor hatte es allerdings drei Pleiten in Serie gegeben. Durch den Sieg bleibt Edmonton in der Western Conference der NHL mit 19 Punkten Zweiter hinter den Chicago Blackhawks.

Der deutsche Nationalstürmer Draisaitl stand gegen Detroit insgesamt 16:17 Minuten auf dem Eis und war am neunten Saisonsieg der Kanadier maßgeblich beteiligt. Draisaitl lieferte im ersten Drittel die Vorlage zum 1:1 von Tyler Pitick.

Sieg für Holzer mit Anaheim

Auch Korbinian Holzer kam in der nordamerikanischen Profiliga zu einem Erfolg. Mit seinen Anaheim Ducks gewann der Verteidiger 4:1 gegen die Calgary Flames. In der Western Conference liegen die Anaheim Ducks auf Platz vier.

sid/dpa | Stand: 07.11.2016, 08:55