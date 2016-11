Der deutsche Verteidiger besorgte am Donnerstagabend (03.11.2016) die zwischenzeitliche 2:1-Führung seiner Islanders gegen Philadelphia. Seidenberg traf damit im zweiten Spiel in Folge. Am Ende behielten die Flyers aber im Penaltyschießen mit 3:2 die Oberhand. Den entscheidenden Treffer für die Flyers erzielte Claude Giroux. Mit nur neun Punkten aus elf Spielen belegen die Islanders in der Metropolitan Division nur den vorletzten Platz.

Erneute Pleite für Oilers mit Draisaitl

Leon Draisaitl musste mit den Edmonton Oilers die dritte Niederlage in Folge in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hinnehmen. Der 21 Jahre alte deutsche Nationalstürmer verlor mit dem fünfmaligen Meister 3:5 bei den New York Rangers, die Kanadier führen aber dennoch die Pacific Division weiter an.

Penguins verlieren bei den Kings

Auch für die Pittsburgh Penguins setzte es eine Niederlage. Der Stanley-Cup-Sieger verlor mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings. Tom Kühnhackl kam bei den Penguins erneut nicht zum Einsatz. In der Tabelle der Eastern Conference liegt Meister Pittsburgh auf Platz drei hinter den Montréal Canadiens und den New York Rangers.

Tobias Rieder, ein weiterer deutscher NHL-Profi, stand beim 3:2-Sieg der Arizona Coyotes im Penaltyschießen gegen die Nashville Predators nicht auf dem Eis. Arizona ist aktuell im Westen Tabellenletzter.

sid/dpa | Stand: 04.11.2016, 08:55