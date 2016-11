Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl steckt mit den Edmonton Oilers im ersten Saisontief. Der 21-Jährige verlor am Sonntag (13.11.2016) mit den Kanadiern beim 1:3 in eigener Halle gegen die New York Rangers zum dritten Mal in Folge. Die Oilers liegen dennoch weiterhin auf Rang zwei der Western Conference. Für die Rangers war es der siebte Sieg aus den letzten acht Spielen.

Draisaitl hatte einen recht unauffälligen Auftritt. In 17:05 Minuten Eiszeit gab der gebürtige Kölner zwei Torschüsse ab, am zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des Slowaken Andrej Sekera (19.) war er nicht beteiligt. Überragende Spieler waren für New York der Österreicher Michael Grabner und der finnische Torhüter Antti Raanta. Grabner (2., 35.) erzielte zwei Treffer, Raanta wehrte 38 Schüsse ab.

Die Chicago Blackhawks beendeten die jüngste Erfolgsserie der Montreal Canadiens und bauten die eigene aus. Gegen das aktuell punktbeste NHL -Team behielt Chicago mit 3:2 die Oberhand und holte im elften Spiel hintereinander mindestens einen Zähler. Topstar Patrick Kane (37.) sorgte gegen Ende des zweiten Drittels für den Siegtreffer. Montreals Stargoalie Carey Price wurde von Al Montoya vertreten. Mit Price im Tor sind die Canadiens, die zuletzt vier Mal in Folge gewannen, noch ungeschlagen.

Seidenberg mit Verdacht auf Kieferbruch

Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg (35) hat wohl einen Kieferbruch erlitten und muss eine längere Zwangspause befürchten. Der Verteidiger von den New York Islanders wurde am Samstag beim 2:3 gegen die Florida Panthers nach einem Schlagschuss vom Puck im Gesicht getroffen. Verschiedene Medien gehen davon aus, dass er sich dabei die Verletzung zuzog.

Seidenberg hatte sich bislang in glänzender Verfassung präsentiert. In den ersten 15 Saisonspielen gelangen dem gebürtigen Schwenninger vier Tore und vier Vorlagen, dazu hat er trotz des sehr mäßigen Starts der Islanders eine Plus-Minus-Bilanz von plus zehn.

Seidenberg, der erst nach starken Leistungen beim World Cup of Hockey einen neuen NHL -Vertrag bekam, ist aktuell punktbester Verteidiger der New Yorker. Bisher haben sich die Islanders noch nicht offiziell zu Seidenbergs Verletzung geäußert.

