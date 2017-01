Der Landshuter erzielte am Montag (Ortszeit) nach 48 Sekunden in der Verlängerung mit seinem zehnten Saisontor den Siegtreffer. Christian Fischer (23. Minute) und Ryan White nur zwölf Sekunden später waren für die Rieder-Mannschaft in der regulären Spielzeit erfolgreich.

Rieder hatte bereits am Samstag beim 5:3-Sieg gegen Tampa Bay Lightning mit drei Scorerpunkten geglänzt und hat damit entscheidenden Anteil daran, dass die Coyotes nach nun zwei Siegen in Folge leicht im Aufwind sind. Trotz des Erfolgs bleiben die Coyotes mit zwölf Punkten Rückstand Tabellenletzter in der Pacific Division.

Anaheim Ducks bleiben vorne

Korbinian Holzer steht mit den Anaheim Ducks in der Pacific Division weiter auf Rang eins. Nach dem 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) bei den Winnipeg Jets haben die Ducks 63 Punkte auf dem Konto. Logan Show (5.), Rickard Rakell (6.) und Ryan Getzlaf (49.) waren für die Gäste erfolgreich. Holzer kam zu seinem 19. Einsatz in dieser Saison.

Ohne Torhüter Philipp Grubauer siegten die Washington Capitals klar mit 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) gegen die Carolina Hurricanes. Das Team um Superstar Alex Owetschkin ist mit 70 Punkten das derzeit punktbeste NHL -Team.

sid/dpa | Stand: 24.01.2017, 09:42