Anaheim setzte sich in Runde eins gegen die Calgary Flames durch und gab sich dabei beim 4:0 keine Blöße. Auch Verteidiger Holzer hatte seinen Anteil an diesem "Sweep". Zur Stammformation des Teams aus Kalifornien gehört er allerdings nicht, in der Hauptrunde kam er nur auf 32 Einsätze.

Draisaitl in Topform

Die Oilers, die zum ersten Mal seit elf Jahren in den Playoffs sind, schalteten die San Jose Sharks aus. Leon Draisaitl hat sich bei den Kanadiern zum Überflieger entwickelt. Der Jungstar glänzte an der Seite des Scorerkönigs Connor McDavid. Draisaitl brachte es auf 77 Scorerpunkte - das ist deutscher Rekord. In Runde eins sorgte er allerdings für einen Aufreger. In Spiel vier gegen die Sharks fiel er beim 0:7 durch einen Stockstich in den Unterleib seines Gegenspielers negativ auf und kassierte eine Spieldauerstrafe soweie eine Geldstrafe.

Duo fährt zur WM

Für zwei von vier deutschen Spielern gehen die Playoffs also in jedem Fall weiter, doch auch für die beiden anderen ist die Saison nicht beendet. Denn die werden zur Nationalmannschaft stoßen und bei der Heim-WM im Einsatz sein. "Die NHL-Spieler bringen Ruhe und Erfahrung ins Spiel" , sagt Bundestrainer Marco Sturm: "Ich kann zwei oder drei oder sogar vier Plätze frei halten. Da muss man einfach mal schauen, was in Amerika so los ist."

Stand: 24.04.2017, 09:17