Der deutsche Nationalspieler Tom Kühnhackl musste bei den Gästen erneut verletzungsbedingt passen. „Es ist völlig egal, was in den Partien zuvor passiert ist, wir haben jetzt einen Sieg geholt und freuen uns auf Montag“, kommentierte Nashvilles Top-Verteidiger P.K. Subban. „Wir sind wieder aufgestanden, auch dank der unglaublichen Atmosphäre hier und in der Stadt.“ Am Montag (05.06.17) findet das vierte Match wieder in Nashville statt.

20.000 Fans in Nashville

Trotz des Serien-Rückstands strömten zehntausende Anhänger in die Music City. 20.000 Fans sorgten für ohrenbetäubenden Lärm in der Arena. Nach drei Minuten wurde es im weiten Rund allerdings ruhig. Wie bereits in den vorherigen beiden Partien nutzten die Penguins eiskalt die erste Möglichkeit. Rookie Jake Guentzel traf mit seinem 13. Playoff-Treffer in dieser Saison zur frühen 1:0-Führung (3.).