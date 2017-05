Titelverteidiger Pittsburgh gewann 5:3 (3:0, 0:1, 2:2) und ging in der Best-of-seven-Serie des NHL-Finales mit 1:0 in Führung. Spiel zwei wird in der Nacht zu Donnerstag (2.00 Uhr MESZ) ebenfalls in Pittsburgh ausgetragen. Jewgeni Malkin (16.), Conor Sheary (17.), Nick Bonino (20. und 59.) und Jake Guentzel (57.) erzielten die Tore für den viermaligen Meister, der eine 3:0-Führung aus der Hand gab, sich aber in den Schlussminuten doch noch durchsetzte. Ryan Ellis (29.), Colton Sissons (51.) und Frederick Gaudreau (54.) trafen für die Predators. Kühnhackl, der zuletzt am 8. Mai zum Einsatz gekommen war, hatte schon in den vergangenen Partien wegen einer Unterkörperverletzung gefehlt, aber wieder mit dem Training begonnen.