"Er ist den harten Weg gegangen", sagt DEB-Präsident Franz Reindl über Eisenschmid. Kanadische Juniorenliga, unerbittliche Trainingscamps - da war selbst die Knochenmühle im Farmteam der Montreal Canadiens für Eisenschmid eher ein Erfolg als Strafe. Jetzt hat der 21-Jährige den ersten echten Lohn für seine Anstrengungen erhalten: einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag beim ruhmreichen NHL-Rekordmeister Montreal Canadians. Dieser "Entry Level Contract" mit Laufzeit bis Ende der Saison 2017/18 besagt grob gesagt, dass die Canadians Eisenschmid sowohl in der NHL als auch in der American Hockey League (AHL) einsetzen können, mit unterschiedlicher Bezahlung.

Le Club de Hockey Canadien, wie die Canadians offiziell heißen, ist der vielleicht berühmteste Eishockey-Klub weltweit. "Für einen jungen Spieler ist das eine wahnsinnige Ehre, aber der Weg ist weiterhin steinig und hart", sagt Reindl im Gespräch mit dem SID. Eisenschmid ist der erste deutsche Profi überhaupt mit einem Vertrag beim 24-maligen Stanley-Cup-Champion (zuletzt 1993). Vor 36 Jahren hatten die Canadiens den einstigen deutschen Nationalspieler Dieter "Didi" Hegen im sogenannten Draft gezogen, es kam aber trotz eines Angebotes nie zu einem Wechsel des Torjägers.

Vorerst weiter in der AHL

Reindl glaubt daran, dass Eisenschmid nun auch den nächsten, gewiss noch wesentlich größeren Schritt machen kann - mit Einsatzminuten in der NHL. "Auch die Kanadier trauen es ihm zu, sonst hätten sie ihm diese Chance nicht gegeben", sagt er. Vorerst jedoch wird Eisenschmid weiter für die St. John's IceCaps in der AHL auflaufen, für die er in dieser Saison bisher sechs Tore in 33 Spielen erzielt hat. In Teilen lokaler Medien wird allerdings die Vertragsunterschrift durchaus als Zeichen für eine bevorstehende Beförderung interpretiert, weil Montreal gerade größere Verletzungsprobleme plagen. Als Eisenschmids Stärke wird neben den läuferischen Qualitäten seine defensive Verlässlichkeit hervorgehoben.

Hierzulande ist der Mittelstürmer aus Marktoberdorf im Ostallgäu ein unbeschriebenes Blatt, weil er schon mit 18 den Sprung nach Übersee gewagt hat, zu den Medicine Hat Tigers in eine Juniorenliga. Kürzlich zeigten sich die Eisbären Berlin interessiert an Eisenschmid, der im Nachwuchs in den DEB-Auswahlteams an der Seite von Jungstar Leon Draisaitl gespielt hatte. Ausgebildet wurde Eisenschmid beim ESV Kaufbeuren. Reindl sagt über ihn: "Er ist wahnsinnig ehrgeizig und hat großes Potenzial. Er ist ein Gewinnertyp."

Schwestern sind Nationalspielerinnen

Eishockey ist Teil der DNA bei den Eisenschmids, die Schwestern Tanja und Nicola gehören zum Kader der Frauen-Nationalmannschaft. Und Markus dürfte in absehbarer Zeit ebenfalls ein Kandidat für die DEB-Auswahl sein. Bundestrainer Marco Sturm verfolgt seinen Weg jedenfalls genau. "Marco hat ihn auf dem Radar", sagt Reindl.

sid/red | Stand: 08.01.2017, 14:53