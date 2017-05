Sollte der Eishockey-Nationalspieler nämlich nach 2016 mit seinem Team erneut den Pokal gewinnen, würde erstmals der Name eines deutschen Profis zum zweiten Mal auf den riesigen silbernen "Pott" eingraviert werden. Doch zuvor müssen seine Penguins die Predators bei deren Stanley-Cup-Premiere viermal besiegen. Das Auftaktspiel der Serie am Montag (Ortszeit) findet in Pittsburgh statt.

Kann Kühnhackl Krupp überholen?

Allerdings ist das Mitwirken des Landshuters fraglich. Seit Wochen plagt sich der 25-Jährige mit einer Unterkörperverletzung. Äußern möchte er sich zu diesem Thema auch auf Nachfrage nicht. Die Penguins machen ebenfalls ein Geheimnis daraus, wann und ob der Deutsche zurückkehrt - wie in Playoff-Serien aber nicht unüblich. Zuletzt stand Kühnhackl am 8. Mai im Viertelfinale gegen die Washington Capitals auf dem Eis.

Die Voraussetzungen, erneut auf den Pokal eingraviert zu werden, sind aber da. Ein Spieler muss mindestens 41 Einsätze in der regulären Nordamerika-Saison nachweisen können oder einmal in der Finalserie gespielt haben, damit sein Name verewigt wird. Kühnhackl kam in der Hauptrunde bereits auf 57 Spiele.