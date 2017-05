Seltene Chance für Pittsburgh

Pittsburgh könnte das erste Team seit den Detroit Red Wings (1997-1998) werden, das seinen Titel in der NHL erfolgreich verteidigt. "Das ist eine tolle Möglichkeit. Das passiert nicht sehr oft", sagte Superstar Sidney Crosby, der seinem Landsmann Kunitz den entscheidenden Treffer aufgelegt hatte.

Nashville hatte sich in seinem Halbfinale mit 4:2 gegen die Anaheim Ducks durchgesetzt. Das erste von sieben möglichen Endspielen findet am Montag (29.05.2017) in Pittsburgh statt.

sid | Stand: 26.05.2017, 08:57