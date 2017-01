Die National Hockey-League (NHL) feiert ihren 100. Geburtstag - und das ein ganzes Jahr lang. Los ging es am 1. Januar mit einem Jahrhundertspiel zwischen den Toronto Maple Leafs und den Detroit Red Wings im Fußball-Stadion des FC Toronto (5:4 nach Verlängerung). Ende Januar werden beim All-Star-Wochenende in Los Angeles die 100 größten NHL-Spieler geehrt. Das ganze Jahr über gibt es an allen NHL-Standorten Veranstaltungen. Die Höhepunkte sollen die Feiern zum 100. Jahrestag der Ligagründung in Montreal (26. November) und zum 100. Jahrestag des ersten Ligaspiels in Ottawa (19. Dezember) sein.