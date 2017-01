In den sozialen Medien hat er seinen Spitznamen weg: "Jesus Greiss" heißt es dort in phonetischer Anspielung auf den Erlöser des Christentums regelmäßig. Auf T-Shirts steht er mit Dornenkrone im Tor, im Internet grüßt er mit Heiligenschein in Klubfarben. Thomas Greiss ist Kult in New York dieser Tage. Der langjährige Bankdrücker stiehlt in der NHL den Star-Goalies die Show - und wird von den Fans der Islanders als Messias gefeiert.

Kurz nach seinem 31. Geburtstag am Sonntag wurde der Eishockey-Nationaltorwart nun für seine überragenden Leistungen mit einem neuen Vertrag über drei Jahre belohnt. Der Kontrakt ist laut übereinstimmender Medienberichte mit insgesamt zehn Millionen Dollar dotiert. "Ich erlebe meine erfolgreichste Zeit, es macht echt Spaß. Das gibt dir auch auf dem Eis Sicherheit", sagte Greiss, dessen Gehalt nun mehr als verdoppelt wird, dem Onlineportal Newsday.

Die Fans in New York lieben ihn. "Greiss Greiss Baby" ist - in Anspielung auf den 90er-Song "Ice Ice Baby" des Rappers Vanilla Ice - im Barclays Center in Brooklyn zum Hit geworden. Der Goalie selbst gibt sich eher unglamourös. Mit stoischer Ruhe treibt der gebürtige Allgäuer auf dem Eis die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung.

Greiss gehört ligaweit zu den Topspielern auf seiner Position und ist nach Olaf Kölzig erst die zweite deutsche Nummer eins in der NHL-Geschichte. Kölzig war zwischen 1997 und 2008 Stammtorhüter der Washington Capitals.

Im Sommer 2015 hatten die Islanders Greiss geholt. Nach den San Jose Sharks, den heutigen Arizona Coyotes und den Pittsburgh Penguins sind die Islanders die vierte Station seiner NHL-Laufbahn.

Jahrelang war er nicht erste Wahl - auch aktuell blickt Greiss auf eine wechselhafte Saison zurück. Erst seit Ende Dezember ist er wieder die unumstrittene Nummer eins der Islanders. Zuvor hatte ihm sein slowakischer Konkurrent Jaroslav Halak erneut den Rang abgelaufen.

Zunächst beim World Cup im September in Toronto, als Greiss von der Bank aus den sensationellen Sturmlauf der Europa-Auswahl ins Finale erlebte. Dann bei den Islanders, die der Ex-Kölner in der vergangenen Saison noch in die Meisterrunde und zum ersten Sieg in einer Play-off-Serie seit 1993 geführt hatte. Mit Halak stürzte der viermalige Stanley-Cup-Champion aber ans Tabellenende im Osten, die Play-offs gerieten in weite Ferne.

Kurz nach Weihnachten entschied sich Trainer Jack Capuano wie vor einem Jahr wieder für Greiss, Halak wurde ins Farmteam nach Bridgeport abgeschoben. Inzwischen hat New York die Trendwende vollzogen - ohne Capuano, der durch Doug Weight ersetzt wurde.

Greiss wird unter Weight immer stärker. Vor der kurzen Pause wegen des All-Star-Games gewann er das Duell gegen die Montreal Canadiens mit Stargoalie Carey Price, dem derzeit wohl weltbesten Schlussmann. In der laufenden Saison stehen für ihn 25 Einsätze zu Buche - bei einer Fangquote von 92,8 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,25.

Für Greiss und seinen Nationalmannschaftskollegen Dennis Seidenberg sind mit den Islanders die Play-offs wieder in Reichweite. Sollte das deutsche Duo die Meisterrunde aber verpassen, würde sich zumindest Bundestrainer Marco Sturm freuen. Bei der Heim-WM in Köln (5. bis 21. Mai) könnte er die beiden gut gebrauchen, im Vorjahr in Russland spielte Greiss herausragend.

