Während es bei den Oilers nicht richtig rund läuft, ist Draisaitl gut in Form: Sein zehnter Saisontreffer 55 Sekunden vor der Schlusssirene bedeutete im Spiel gegen die Blackhawks in der Nacht zu Samstag (30.12.2017) den zwischenzeitliche Ausgleich zum 3:3 und brachte sein Team in die Verlängerung. Die dauerte allerdings nicht mal eine Minute, ehe Patrick Kane den Siegtreffer für Chicago erzielte.

Für die Oilers war das 3:4 die zweite Niederlage nacheinander, sie stehen auf dem drittletzten Platz der Western Conference und haben noch einen weiten Weg vor sich, um sich für die Play-offs zu qualifizieren.

Rückschlag für die Penguins

Tom Kühnhackl kommt mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins weiterhin nicht richtig in Fahrt. Bei den Carolina Hurricanes gab es für die Mannschaft von Superstar Sidney Crosby ein 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Brian Dumoulin (5. Minute) schoss den einzigen Treffer für das Kühnhackl-Team. Mit 41 Punkten rangieren die Penguins hinter den Play-off- und Wildcard-Plätzen.

Niederlage für die New York Islanders

Mit Dennis Seidenberg, aber ohne Torhüter Thomas Greiss, der erneut nicht zum Einsatz kam, verloren die New York Islanders bei den Winnipeg Jets mit 2:4 (0:2, 1:0, 1:2). Zwei Tore von Anders Lee (35./57.) reichten für die Islanders nicht. Mit 44 Punkten bleibt der vierfache Stanley-Cup-Sieger im Osten allerdings weiter auf einem Wildcard-Rang.

Überragender Mann auf dem Eis war Jets-Goalie Connor Hellebuyck, er brachte die Gäste mit 42 Paraden beinahe zur Verzweiflung. "Er war ein Teufelskerl" , sagte Doppeltorschütze Lee.

Korbinian Holzer kam beim 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) seiner Anaheim Ducks gegen die Calgary Flames nicht zum Einsatz.

red/sid/dpa | Stand: 30.12.2017, 11:20