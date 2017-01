NHL - Toronto gewinnt "Centennial Game"

Vor 40.108 Zuschauern im Fußball-Stadion des FC Toronto besiegten die Gastgeber die Detroit Red Wings mit 5:4 nach Verlängerung. Den Siegtreffer für die Maple Leafs, die 1,1 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit nach einer Drei-Tore-Führung den Ausgleich hatten hinnehmen müssen, erzielte Star-Rookie Auston Matthews mit seinem 20. Saisontor.

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat mit den Anaheim Ducks in der NHL die Philadelphia Flyers 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) im Penaltyschießen besiegt. Der deutsche Verteidiger bereitete am Sonntag (Ortszeit) mit seinem vierten Assist diese Saison die 1:0-Führung der Gastgeber durch Ryan Kesler (8. Minute) vor. Kesler erzielte auch beiden weiteren Treffer (17./21.) für die Ducks. Im Penaltyschießen sorgte Anaheims Corey Perry für die Entscheidung und schoss sein Team auf den zweiten Platz in der Pacific Division.

Washingtons Torhüter Philipp Grubauer saß beim 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)-Erfolg seiner Capitals gegen die Ottawa Senators auf der Bank. Karl Alzner (40.) und Taylor Chorney (42.) trafen für das Team von Superstar Alex Owetschkin.

