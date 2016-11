Das Team um das deutsche Duo Thomas Greiss und Dennis Seidenberg unterlag am Dienstag (Ortszeit) gegen die Tampa Bay Lightning mit 1:6 (0:3, 1:3, 0:0) und wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen. Seidenberg gelang mit seinem dritten Treffer (40. Minute) in der neuen Spielzeit das einzige Islanders-Tor.

Für Torhüter Greiss war die Partie bereits nach 13:34 Minuten vorbei. Elf Schüsse kamen auf das Gehäuse des deutschen Nationalkeepers, drei Pucks gingen ins Netz. Ersatz Jaroslav Halak musste bei 25 Versuchen ebenfalls dreimal hinter sich greifen.

Islanders-Trainer Jack Capuano steht nach der sechsten Niederlage im zehnten Match unter Druck. Die Anhänger forderten mit Gesängen seine Entlassung. " Dies passiert nicht zum ersten Mal ", sagte Capuano. " Ich konzentriere mich nicht darauf. "

Oilers mit zweiter Niederlage in Serie

Cam Taibot (33) von den Edmonton Oiler wehrt den Torversuch von Toronto Maple Leafs Matt Martin ab

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl haben beim 2:3 nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Nazem Kadri erzielte bereits nach zwölf Sekunden in der Overtime den Siegtreffer für Toronto. In der regulären Spielzeit waren Anton Lander (20.) und Darnell Nurse (49.) für die Oilers erfolgreich. Edmonton ist dennoch weiterhin Erster der Pacific Division.

Tobias Rieder hatte mit seiner dritten Saison-Vorlage seinen Anteil am 3:2-Erfolg der Arizona Coyotes gegen die San José Sharks. Der Nationalstürmer bereitete das 1:1 durch Brad Richardson (24.) vor. Lawson Crouse (25.) und Jamie McGinn (32.) machten den dritten Erfolg der Coyotes perfekt.

Außerdem siegten die Washington Capitals mit 3:2 bei den Winnipeg Jets, die Anaheim Ducks gewannen mit 4:0 bei den Los Angeles Kings.

sid/dpa | Stand: 02.11.2016, 10:07