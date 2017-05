Der überragende Kölner gewann mit seinem Team gegen die Anaheim Ducks deutlich mit 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) und glich im sechsten Spiel der Serie "Best of Seven" zum 3:3 aus.

Die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga fällt am Mittwoch (Ortszeit) in Anaheim. Fünf Scorer-Punkte in einer Partie der NHL-Playoffs gelangen zuvor keinem deutschen Profi.

Draisaitl mit Ausnahmeleistung

"Es war großartig, ein toller Sieg" , kommentierte Draisaitl nach seiner Gala-Vorstellung. Als erstem deutschen Profi gelangen ihm fünf Scorer-Punkte in einem Playoff-Spiel. Überhaupt schaffte dies zuletzt ein Profi in der K.o-Runde in Nordamerika vor zwei Jahren.

Doch seine Leistung wollte der 21-Jährige nicht überbewerten. "Nicht nur ich bin es, es ist die Gruppe. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen." Reden wollten dagegen seine Team-Kollegen über den Auftritt des deutschen Ausnahmespielers. "Er war dann überragend, als wir es am meisten benötigten" , schwärmte Milan Lucic über seinen Mitspieler.

Nashville schon weiter

Draisaitl brachte seine Mannschaft gegen die Ducks mit Korbinian Holzer schnell mit 2:0 (3./8. Minute) in Führung. Nach 36 Minuten markierte er den 7:1-Endstand. Mit sechs Treffern und zehn Vorlagen kletterte Draisaitl in der Scorer-Liste auf Platz zwei, nur Jewgeni Malkin (Pittsburgh Penguins/17) ist besser.

Gegner im Halbfinale der NHL-Playoffs wären die Nashville Predators. Das Team aus Tennessee gewann nach dem 3:1-Erfolg gegen die St. Louis Blues die Serie insgesamt mit 4:2. Roman Josi (21.), Ryan Johansen (44.) und Calle Jarnkrok (60.) trafen für die Predators.

sid/dpa | Stand: 04.05.2017, 08:48