Den Oilers gelang zwar beim 3:4 n.V. gegen die Ducks kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich, nach nur 45 Sekunden in der Overtime traf aber Jakob Silfverberg für die Gäste und sorgte für den 2:2-Ausgleich in der Play-off-Serie best of seven. Leon Draisaitl, der deutsche Hoffnungsträger, hatte zuvor stark gespielt und zwei Vorlagen beigesteuert. Die ersten beiden Spiele hatte Edmonton in Anaheim gewonnen.

Pittsburgh nun 3:1 vorne

Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh gewann ohne Superstar Sidney Crosby das vierte Viertelfinalspiel gegen die Washington Capitals 3:2 und führt in der Serie 3:1. Pittsburgh kann damit bereits in Spiel fünf am Samstagabend (06.05.2017, Ortszeit) in Washington den Halbfinaleinzug perfekt machen.