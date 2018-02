Die Amerikaner lieben Sportwetten. Der Markt setzt Jahr für Jahr mehrere Milliarden US-Dollar um, und so manch ein Fan ist mit einem Außenseiter-Tipp schon steinreich geworden. Auf einen Stanley-Cup-Sieg der Las Vegas Golden Knights werden vor dem Start der Eishockey-Liga NHL aber wohl nur die allerwenigsten gewettet haben. 200:1 betrug die Quote im Oktober.

Die Franchise wurde erst im Sommer 2016 neu gegründet. Die aktuelle Spielzeit ist die erste für das Team aus der Glücksspielmetropole. Dahinter steckt, dass die NHL-Macher auch im US-Bundesstaat Nevada Geld verdienen wollen. Dort gab es bisher noch keinen Klub. Der Geschäftsmann Bill Foley, der hinter dem Deal steckt, zahlte 500 Millionen Dollar Lizenzgebühr an die Liga.

Ein Spieler von jedem Klub

In den Staaten ist so etwas ganz normal. Ein solch neuer Verein bildet dann ein so genanntes Expansion-Team. General-Manager George McPhee durfte in einem Expansion-Draft von jedem der 30 anderen NHL-Teams einen Spieler auswählen.

Das hört sich erstmal gut an. Doch die Konkurrenz darf elf Topstars für den Draft blocken. Die Spieler kommen deshalb vor allem aus der zweiten oder dritten Reihe. Zudem passiert das alles nur vier Monate vor Saisonstart. Viel Zeit bleibt für die Vorbereitung also nicht. Große Chancen werden einem solchen Neuling deshalb gemeinhin nicht eingeräumt.

Whalers-Rekord hielt 38 Jahre

Jetzt staunt die Eishockey-Welt über die Las Vegas Knights. Das Team aus der Pacific Division ist Tabellenführer der Western Conference und eilt von Rekord zu Rekord. In den ersten neun Spielen gab es acht Siege, fünf davon in Serie. In der einhundertjährigen Geschichte der NHL gelang das nur den New York Rangers (1926/27) und den Edmonton Oilers (1979/80) in ihrer Premieren-Saison. Zudem legten die Knights mit drei Siegen in Serie den besten Start eines Expansion-Teams hin.