Dennis Seidenberg (New York Islanders): Teamkollege von Greiss bei den Islanders ist seit wenigen Wochen Routinier und Landsmann Dennis Seidenberg. Der 35-jährige Verteidiger fand in den New York Islanders nach längerer Suche einen neuen Klub und startet so in seine vierzehnte NHL-Spielzeit. Dass er nichts verlernt hat, zeigte Seidenberg zuletzt beim World Cup of Hockey im Trikot von Team Europa.