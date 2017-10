Ein großes Fragezeichen steht hinter den Nashville Predators, die in der Vorsaison als Wildcard-Team bis ins Finale marschierten. Die Predators mussten den Abgang einiger Leistungsträger verdauen, zudem fällt ihr Defensiv-Anführer Ryan Ellis mindestens für die erste Saisonhälfte aus.

Viel vorgenommen haben sich auch die Tampa Bay Lightning. Das Team aus Florida, das im Vorjahr noch die Finalserie der Eastern Conference erreicht hatte, hat nach einer enttäuschenden Saison enorm aufgerüstet, unter anderem mit dem vierfachen NHL-Champion Chris Kunitz, und sich als Herausforderer für Pittsburgh positioniert.

Die Deutschen - Draisaitl, Seidenberg und Co.

Leon Draisaitl führt die Liste der deutschen NHL-Exporte an. Der gebürtige Kölner hat in der abgelaufenen Saison mit 93 Scorerpunkten und Platz acht in der NHL-Scorerliste Superstar-Status erreicht. Im Sommer unterschrieb er einen Achtjahresvertrag über 68 Millionen Dollar - mit 8,5 Millionen Dollar Jahresgehalt ist er der bestbezahlte deutsche Eishockeyprofi der Geschichte.

Tom Kühnhackl hat dafür bereits Stanley-Cup-Titel vorzuweisen, im Star-Ensemble der Penguins spielt der Landshuter allerdings bislang nur eine Nebenrolle. Auch diesmal wird Kühnhackl wieder hart um Spielanteile kämpfen müssen.

Ebenfalls mit einem Stanley-Cup-Titel dekoriert ist Dennis Seidenberg. Der 36-Jährige, Eckpfeiler in der Nationalmannschaft und bester Verteidiger der vergangenen WM, geht bei den New York Islanders in seine 15. NHL-Spielzeit. Auch beim ambitionierten Klub aus Brooklyn weiß man die Qualitäten des Schwarzwälders zu schätzen.

Auch Tobias Rieder hat sich bei seinem Klub, den Arizona Coyotes, festgespielt. Rieder ist mit seiner enormen Geschwindigkeit in Offensive und Defensive gleichermaßen wertvoll. Nach seiner Verletzung bei der Heim-WM ist er rechtzeitig fit und gehört vor seiner vierten NHL-Saison im jungen Coyotes-Team schon zu den erfahrenen Spielern.

Goalies Greiss und Grubauer kämpfen um Minuten

Die deutschen Torhüter Thomas Greiss (New York Islanders) und Philipp Grubauer (Washington) dagegen werden auch in der kommenden Spielzeit um ihren Platz zwischen den Pfosten kämpfen müssen. Greiss dürfte bei den Islanders etwas bessere Karten haben als Grubauer, der bei den Capitals den Kanadier Braden Holtby vor sich hat.

Auch Verteidiger Korbinian Holzer wird es in Anaheim wieder schwer haben, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Für Frederik Tiffels beginnt erst das Abenteuer NHL. Der Kölner, eine der Entdeckungen der WM, unterzeichnete einen Dreijahresvertrag in Pittsburgh und will es vom Farmteam in den Kader des Titelverteidigers schaffen. Immerhin kam Tiffels schon in drei Testspielen zum Zug.

Neu in der NHL: Las Vegas

In Las Vegas wurde ein komplett neues Team aus dem Wüstenboden gestampft - für geschätzte 500 Millionen Dollar, die der texanische Milliardär Bill Foley an die NHL, sprich die anderen Klubbesitzer überwies.

Obendrauf gab es eine nagelneue 17.000-Zuschauer-Arena für die Vegas Golden Knights, die zugleich das erste Team aus einer der vier großen nordamerikanischen Profisport-Ligen in der Glücksspiel-Metropole sind.

Schon ewig in der NHL: Jaromir Jagr

Dass Jaromir Jagr gerne seine Karriere fortsetzen wollte, trotz des für einen Eishockey-Profi fortgeschrittenen Alters von 45 Jahren, wussten seine zahlreichen Fans bereits. "Jeder Free Agent bekommt Anrufe von zehn bis zwölf Teams. Mich ruft keiner an" , klagte Jagr unlängst auf Twitter: "Und umgekehrt: Wenn ich anrufe, nimmt keiner ab."

Kurz vor dem Start der neuen Saison bekam Jagr offenbar doch noch den richtigen NHL-Manager an die Strippe: Die Calgary Flames nahmen den unverwüstlichen Tschechen, der in der vergangenen Saison für die Florida Panthers in allen 82 Punktspielen auf dem Eis stand und auf 16 Tore und 30 Vorlagen kam, für ein weiteres Jahr unter Vertrag.