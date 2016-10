NHL, 5. Spieltag

Beim 3:0-Erfolg gegen Colorado am Dienstagabend (18.10.2016, Ortszeit) blieb Grubauer erstmals in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ohne Gegentor. "Es hat lange gedauert, aber das nächste Spiel ist früh genug, also lasse ich das jetzt hinter mir", sagte der 24-Jährige nach seinem ersten "Shutout" im insgesamt 43. NHL-Auftritt.

Grubauer bester Spieler der Partie

Der Keeper der Capitals, eigentlich nur Ersatzmann von Braden Holtby, stand während der gesamten Spielzeit auf dem Eis und wehrte 18 Schüsse des Gegners ab. Der Rosenheimer wurde zum besten Spieler der Partie gewählt.

Erneute Pleite für Kühnhackl mit den Penguins

Stürmer Tom Kühnhackl dagegen musste mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage einstecken. Die Penguins unterlagen den Montreal Canadiens deutlich mit 0:4. Jungstar Leon Draisaitl feierte hingegen den nächsten Saisonsieg. Mit den Edmonton Oilers besiegte er die Carolina Hurricanes 3:2.

Tobias Rieder traf zwar erstmals für seinen Klub Arizona Coyotes, dennoch kassierte Arizona eine 4:7-Niederlage gegen die Ottawa Senators. Auch für den deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg setzte es mit den New York Islanders eine 2:3-Niederlage gegen die San Jose Sharks.

red/dpa/sid | Stand: 19.10.2016, 09:00