Eishockey - Mit Rückenwind in die Heim-WM

Ohne Sendereihe | 19.12.2016 | 02:06 Min.

Bei der Heim-WM in Köln will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wieder für Furore sorgen. Schon 2010 fand die WM in Köln statt - da schaffte es Deutschland bis ins Halbfinale.